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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أجهزة Galaxy Z الأقدم تتلقي أندرويد 14 من سامسونج

هواتف Galaxy Z القابلة
هواتف Galaxy Z القابلة للطي الأقدم تتلقي تحديث OneUI 6.1

بدأت شركة سامسونج Samsung، في نشر تحديث أندرويد 14 المستند إلى واجهة المستخدم التابعة لها OneUI 6.1 على أجهزتها المؤهلة منذ شهرين تقريبا. 

ودفعت الشركة بأحدث إصدار للبرنامج لمجموعة من الأجهزة في مجموعة هواتف Galaxy S وA وM الخاصة بها، ومع ذلك، فهو متاح فقط على الجيل الخامس من هواتف Galaxy Z القابلة للطي فقط، لذلك، قررت سامسونج طرح تحديث OneUI 6.1 للأجيال الأقدم من هواتفها القابلة للطي.

 

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هواتف Galaxy Z القابلة للطي الأقدم تتلقي تحديث OneUI 6.1

قامت شركة سامسونج بطرح نظام أندرويد 14 المستند إلى OneUI 6.1، للجيلين الأخيرين من هواتف Galaxy Z القابلة للطي، وتشمل هذه الأجهزة هاتف Galaxy Z Fold 4 وGalaxy Z Flip 4 وGalaxy Z Fold 3 وGalaxy Z Flip 3.

وسيتم إرسال التحديث إلى مالكي الأجهزة المذكورة أعلاه في الولايات المتحدة فقط في الوقت الحالي، على أن يتم طرحه لنفس الأجهزة بالأسواق الأخرى بعد فترة وجيزة.

ويحمل إصدار البرنامج الثابت لنظام Android 14 المستند إلى OneUI 6.1 لجهاز Galaxy Z Fold 4 وZ Flip 4، رقم الطراز F936USQU3EWL1 وF721USQU3EWL1 على التوالي. 

هواتف Galaxy Z القابلة للطي الأقدم تتلقي تحديث OneUI 6.1

ومن ناحية أخرى، بالنسبة إلى Galaxy Z Fold 3 وZ Flip 3، فإن أرقام إصدار البرامج الثابتة هي F926USQU4HWL1 وF711USQU5HWL1C على التوالي.

ويعد نظام التشغيل أندرويد 14 المزود بطبقة OneUI 6.1 بمثابة ترقية رئيسية لهذه الأجهزة، لذلك تنصح سامسونج المستخدمون بتنزيله عبر شبكة WiFi. 

وتجدر الإشارة إلى أن آخر تحديث لإصدار البرنامج يتم حاليا نشره في الولايات المتحدة وبطريقة تدريجية، ومن المفترض أن يتم توسيع نطاق الطرح وأن يكون متاحا لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة. 

وخلال الأسابيع المقبلة، يمكن للمستخدمين المؤهلة أجهزتهم للحصول على أندرويد 14، التحقق من التحديث من خلال التوجه إلى إعدادات الهاتف> ثم تحديث النظام Software Update> ثم النقر على خيار قم التنزيل والتثبيت إذا كان التحديث متاحا.

هواتف Galaxy Z القابلة للطي الأقدم تتلقي تحديث OneUI 6.1
سامسونج Samsung أندرويد 14 OneUI 6 1 هواتف Galaxy Z

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