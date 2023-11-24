عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل Galaxy A34 5G يتلقى أندرويد 14 من سامسونج

Galaxy A34 5G
Galaxy A34 5G

تواصل سامسونج طرح أحدث إصدار من واجهة المستخدم التابعة لها One UI 6.0 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14 من جوجل، وقد حصل هاتف Galaxy A34 5G على أحدث من One UI عبر تحديث برنامج OTA.

وكانت سامسونج، قد أطلقت قبل بضعة أسابيع التحديث التجريبي One UI 6.0 للهواتف الذكية متوسطة المدى في مناطق محددة، والآن يتلقى المستخدمون الذين شاركوا في البرنامج التجريبي إصدار Android 14 المستقر في المملكة المتحدة.

 

موبايل Nord CE 3 Lite يتلقى أندرويد 14 من وان بلس

موبايل Realme GT Neo 3 يتلقى أندرويد 14 من ريلمي

 

موبايل Galaxy A34 5G يتلقى أندرويد 14 من سامسونج

وفي الوقت الحالي، تلقى هاتف Galaxy A34 5G، الإصدار المستقر من واجهة سامسونج الأحدث One UI 6.0، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، مع إصدار البرامج الثابتة A346BXXU4BWK2 / A346BOXM4BWK3 / A346BXXU4BWK2.

وتتضمن أحدث الإصدارات تصحيحا أمنيا لشهر نوفمبر 2023 يعالج العديد من الثغرات الأمنية في البرامج، كما تمنح واجهة One UI 6.0، المبنية على نظام التشغيل Android 14، هاتف Galaxy A34 إمكانية الوصول إلى عدد من الإمكانات الإضافية، حيث تمت إعادة تصميم ترتيب اللوحة السريعة بالكامل، بالإضافة إلى أداة التنبيهات ومشغل الوسائط وغيرها المزيد.

ويأتي هاتف سامسونج Galaxy A34 5G، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 1080×2340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy A34 5G، بواسطة معالج من نوع Dimensity 1080، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت،عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy A34 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية مميزة، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy A34 5G، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5.1 المستندة على نظام أندرويد 13.

سامسونج One UI 6 0 Android 14 Galaxy A34 5G أندرويد 14

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

موضوعات متعلقة

بشريحة لتقوية شبكات الاتصالات.. هونر تطلق سلسلة Honor 100

فيفو X100 برو يتحدي iPhone 15 Pro Max.. مقارنة هتكشفلك الفرق

بعد عودة سام ألتمان.. من هم أعضاء مجلس إدارة OpenAI الجدد؟

ميزة عظيمة من واتساب هتحمي حسابك على كمبيوتر الشركة.. إليك الطريقة

تسريبات تكشف عن هاتف Poco الخارق من شاومي

من ترك الدراسة إلى منشئ ظاهرة ChatGPT.. من هو سام ألتمان؟

لتفادي الاختراق.. فعل هذه الإجراءات لحماية حسابك على واتساب

بشاشة منحنية وكاميرا 50 ميجابكسل.. إطلاق هاتف أوبو Oppo Reno 11

ترشيحاتنا

مشاهد حصرية.. احتشاد عائلات الأسرى الفلسطينيين في محيط سجن عوفر| فيديو

نتنياهو يهاجم رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا لتصريحاتهما أمام معبر رفح

المحتجزون الإسرائيليون المفرج عنهم يلتقون مع ممثلين للشاباك في معبر رفح

أرقام قياسية في صكوك الأضاحي.. الأوقاف تكافئ مدراء المديريات بـ 6 محافظات

وزير الخارجية الإسرائيلي يبدي غضبه من تصريحات رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا

خط أحمر| الخارجية ردا على البرلماني الهولندي : نرفض التهجير القسري للفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتغيظ بوسي.. زوجة هشام ربيع تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

بدون لحوم.. طريقة عمل عدس بجبة مدمس

ماحوشتش قرش والزمان غدار.. 10 إطلالات لـ صفية العمري.. شاهد

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

فيديو

هل ينتقل إلى الأهلي.. فتوح يشعل السوشيال ميديا مع كهربا وإمام عاشور/فيديوجراف

هل تستمر أزمة أسعار السكر؟.. تحرك حكومي عاجل.. فيديو

مفاجأة بعيار 21.. الذهب يواصل الارتفاع

استهتار.. ماذا فعل سائق السيارة النقل المتسبب في انهيار كوبري عرابي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ