تواصل سامسونج طرح أحدث إصدار من واجهة المستخدم التابعة لها One UI 6.0 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14 من جوجل، وقد حصل هاتف Galaxy A34 5G على أحدث من One UI عبر تحديث برنامج OTA.

وكانت سامسونج، قد أطلقت قبل بضعة أسابيع التحديث التجريبي One UI 6.0 للهواتف الذكية متوسطة المدى في مناطق محددة، والآن يتلقى المستخدمون الذين شاركوا في البرنامج التجريبي إصدار Android 14 المستقر في المملكة المتحدة.

موبايل Galaxy A34 5G يتلقى أندرويد 14 من سامسونج

وفي الوقت الحالي، تلقى هاتف Galaxy A34 5G، الإصدار المستقر من واجهة سامسونج الأحدث One UI 6.0، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، مع إصدار البرامج الثابتة A346BXXU4BWK2 / A346BOXM4BWK3 / A346BXXU4BWK2.

وتتضمن أحدث الإصدارات تصحيحا أمنيا لشهر نوفمبر 2023 يعالج العديد من الثغرات الأمنية في البرامج، كما تمنح واجهة One UI 6.0، المبنية على نظام التشغيل Android 14، هاتف Galaxy A34 إمكانية الوصول إلى عدد من الإمكانات الإضافية، حيث تمت إعادة تصميم ترتيب اللوحة السريعة بالكامل، بالإضافة إلى أداة التنبيهات ومشغل الوسائط وغيرها المزيد.

ويأتي هاتف سامسونج Galaxy A34 5G، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 1080×2340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy A34 5G، بواسطة معالج من نوع Dimensity 1080، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت،عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy A34 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية مميزة، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy A34 5G، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5.1 المستندة على نظام أندرويد 13.