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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل Realme GT Neo 3 يتلقى أندرويد 14 من ريلمي

Realme GT Neo 3
Realme GT Neo 3

طرحت شركة ريلمي Realme، الإصدار المستقر من واجهة المستخدم الأحدث Realme UI 5.0 المستندة على نظام التشغيل Android 14، لسلسلة الهواتف الذكية القوية من Realme 3 و Realme GT Neo 3.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يأتي هذا التحديث من ريلمي بعد أسبوع من منح الهواتف الرائدة التابعة لها Realme GT Neo 3 وGT Neo 3 150W، الوصول المبكر إلى الإصدار التجريبي من واجهة النظام Realme UI 5.0 في الهند.

 

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وتأتي واجهة المستخدم الجديدة من ريلمي مع العديد من التغييرات والميزات الجديدة التي من شأنها بالتأكيد تحسين أداء الهاتف الذكي وكفاءته وأمانه، وتحتوي Realme UI 5.0 على واجهة مستخدم دقيقة مع أنظمة ألوان مريحة وتتيح رسوما متحركة أكثر سلاسة للنظام، إل جانب بعض النغمات الجديدة، كل هذه الميزات تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم مع الهاتف الذكي.

وذلك إل جانب بعض واجهات برمجة التطبيقات الجديدة للمطورين والتي تتيح للمستخدمين اختيار اللغة على أساس كل تطبيق، تشتمل واجهات برمجة التطبيقات الجديدة الأخرى على دعم أنظمة الألوان المريحة والتفضيلات الإقليمية وما إلى ذلك، وقد تم أيضا إصلاح قائمة المشاركة وهي تدعم الآن الإجراءات المخصصة مع المزيد من نتائج المعلومات للمستخدمين.

Realme GT Neo 3

سعر ومواصفات ريلمي Realme GT Neo 3

يأتي هاتف ريلمي Realme GT Neo 3، بشاشة مثقبة من نوع AMOLED،  بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، كما تدعم الشاشة تقنية النطاق الديناميكي عالٍ HDR10 +.

يعمل هاتف ريلمي Realme GT Neo 3، بمعالج ثماني النوى مميز من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 8100، والمطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتى 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR5 +، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

Realme GT Neo 3

يتمتع هاتف ريلمي Realme GT Neo 3، بكاميرا خلفية ثلاثية مزودة بمستشعر رئيسي من إنتاج شركة “سوني” من نوع IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، يدعم نظام التثبيت البصري OIS، مصحوبا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 119 درجة، بالإضافة إلى عدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

يحزم هاتف ريلمي Realme GT Neo 3، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع وفقا لمعيار SVOOC بقدرة 80 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 30 دقيقة فقط.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme GT Neo 3، مقابل سعر يبدأ من 17.000 جنيه مصري للنسخة بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت.

Realme GT Neo 3
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