موبايل Nord CE 3 Lite يتلقى أندرويد 14 من وان بلس

أطلقت شركة وان بلس، تحديثOxygenOS 14 Open Beta 4 للهاتف الرائد OnePlus 11، دفعت الشركة فيه بواجهة المستخدم الجديدة لهاتف Nord CE 3 Lite الشهير ذو الميزانية المحدودة، وهو أول إصدار تجريبي مفتوح من OxygenOS 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يعد تحديث OxygenOS 14 إصدارا تجريبيا من وان بلس، فقد يكون به بعض المشكلات التي يمكن أن تعيق تجربة المستخدم أو تتسبب في حدوث خلل في جهازك.

مواصفات وان بلس Nord CE 3 Lite

يتميز هاتف Nord CE 3 Lite بشاشة LCD بقياس 6.72 بوصة، وجودة عرض FHD+، كما تتميز الشاشة بأبعاد 20:9، وعمق ألوان 8 بت، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل لمس 240 هرتز، يبلغ سطوعها النموذجي 550 شمعة ويبلغ أقصى سطوعها 680 شمعة، ويدعم الهاتف طبقة حماية من Gorilla Glass.

Nord CE 3 Lite

جاء هاتف وان بلس Nord CE 3 Lite، بكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي من نوع ISOCELL HM6 بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل للقطات الماكرو والعمق، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يعمل هاتف وان بلس Nord CE 3 Lite، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 695 المطور من قبل شركة كوالكوم بمعمارية 6 نانومتر، إلى جانب ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، مع إضافة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، مصحوبة بما يصل إلى 128 أو 256 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع UFS 2.2، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD حتي ما يصل إلى 1 تيرابايت.

يحزم هاتف وان بلس Nord CE 3 Lite، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع SuperVOOC بقدرة 67 وات، وتدعي وان بلس إنه قادر على شحن ما يصل إلى 80% في غصون 30 دقيقة.

ويتوفر هاتف وان بلس Nord CE 3 Lite، للبيع في مصر مقابل سعر 17.500 جنيه مصري.