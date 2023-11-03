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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف تحصل على Android 14 من فيفو.. القائمة الكاملة

واجهة فيفو OriginOS
واجهة فيفو OriginOS 4

في إعلان حديث في مؤتمر المطورين الخاص بها للسوق الصينية، قدمت شركة فيفو Vivo، واجهة المستخدم الخاصة بها OriginOS 4، وهو آخر تحديث لنظام التشغيل لأجهزتها، مدعوما بنظام جوجل الأحدث Android 14، يأتي ذلك بعد إطلاق واجهة Funtouch OS 14 خلال الشهر الماضي في الهند لكل من أجهزة Vivo وiQOO، والتي تجلب العديد من الميزات والتحسينات المهمة.

مميزات واجهة فيفو OriginOS 4

إحدى الميزات البارزة في OriginOS 4 هي تقديم وظيفة بطاقة الرسومات الافتراضية، والتي تقلل بشكل كبير أوقات الانتظار عند فتح التطبيقات وإغلاقها، ويترجم هذا إلى تحسن ملحوظ بنسبة 36% في سرعة استجابة التطبيق، يرافقه زيادة بنسبة 70٪ في استقرار معدل إطارات العرض، مما يمنحك تفاعلات أكثر سلاسة وأسرع مع التطبيق تعمل على تحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

ولتعزيز كفاءة النظام بشكل أكبر، يخضع OriginOS 4 لعملية إعادة بناء خفيفة الوزن، مما يقلل من العمليات الخلفية بنسبة 20%. وهذا بدوره يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة، مما يزيد من وقت الاستعداد لجهازك بنسبة مذهلة تصل إلى 15%، ومع OriginOS 4، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 14 يومًا من الاستخدام في وضع الاستعداد دون الحاجة إلى إعادة شحن هاتفك.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مساحة حاسوبية منفصلة لتشغيل الموسيقى لضمان أن الاستمتاع بألحانك المفضلة لا يستنزف موارد النظام الرئيسي، يمكنك الآن الاستمتاع بتشغيل الموسيقى دون انقطاع لمدة تصل إلى 105 ساعة.

وذلك بالإضافة إلى بعض ميزات التخصيص، من بينها خط مخصص يدعى Vivo Sans، والذي يمنحك عرضًا واضحًا للنص بأحجام خطوط مختلفة، إلى جانب أكثر من 2000 رمز مُعاد تصميمه، ينصب التركيز على تحسين الراحة البصرية.

الهواتف المؤهلة للحصول على واجهة OriginOS 4 من فيفو

سيتم تثبيت OriginOS 4 من فيفو مسبقا على سلسلة Vivo X100 القادمة وiQOO 12، المقرر إصدارهما خلال الشهر الجاري، إذا كنت تمتلك طرازات أخرى من Vivo أو iQOO، فإليك خطة طرح الإصدار التجريبي العام لواجهة المستخدم:

- الدفعة الأولى نهاية ديسمبر 2023 وتشمل:

هواتف فيفو:  X Fold2 و X Flip و X90 Series
هواتف iQOO وهي:  iQOO 11 Pro و 11S و 11

- الدفعة الثانية نهاية شهر يناير 2024 وتضم:

هواتف فيفو: X Fold+، X Fold، X Note

هواتف iQOO  وهي: iQOO 10 و 10 Pro و iQOO Neo8  وNeo8 Pro
 

فيفو vivo OriginOS 4 Android 14 واجهة OriginOS 4 سلسلة Vivo X100

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