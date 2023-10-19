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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حصريا.. Android 14 يصل هذه الهواتف من سامسونج

سلسلة Galaxy S23
سلسلة Galaxy S23

كشفت التقارير السابقة، عن أن شركة سامسونج Samsung، قد تطلق التحديث التجريبي من واجهة المستخدم التابعة لها One UI 6.0 المستندة إلى نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 14، لهاتفي Galaxy Z Flip 3 وGalaxy Z Fold 3 في أكتوبر وهو ما قد تم بالفعل.

وبحسب ما ذكره موقع "sammobile"، أصدرت الشركة الكورية الجنوبية سامسونج، التحديث التجريبي One UI 6.0، لسلسلة Galaxy S23 بوتيرة متكررة بشكل متزايد في الأيام القليلة الماضية، واليوم تم إصدار تحديث آخر لهواتف Galaxy S23 وS23+ وS23 Ultra.

 

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سامسونج تزود سلسلة Galaxy S23 بـ Android 14 


وكانت سامسونج أطلقت سلسلة Galaxy S23 في شهر فبراير الماضي، ويعد أبرز هذه التشكيلة هو هاتف Galaxy S23 Ultra، وهو من الفئة الرائدة يتميز بمواصفات قوية جاءت كالآتي:

يتميز هاتف Galaxy S23 Ultra، بشاشة Dynamic Amoled 2x، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية +HDR10، وتمتاز بطبقة من زجاج Gorilla Victus 2 للحماية من الخدوش والصدمات.

سلسلة Galaxy S23

وزودت سامسونج هاتف Galaxy S23 Ultra، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل متصلة بكاميرا Ultrawide بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرتين مقربتين Telephoto بدقة 10 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، تدعم الضبط التلقائي للصورة، ويمكنها تصوير فيديو +HDR10 بدقة 4K.

ويتم تشغيل هاتف Galaxy S23 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 الذي صنع خصيصا لسلسلة جالاكسي، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

ويحتوي هاتف Galaxy S23 Ultra، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويتوفر الهاتف للبيع في مصر مقابل سعر حوالى 41.500 جنيه مصري.

سلسلة Galaxy S23
سامسونج Android 14 One UI 6 0 سلسلة Galaxy S23 Galaxy S23 Ultra

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