حصريا.. هاتف Reno 8 يحصل على أندرويد 14 من أوبو

أعلنت شركة جوجل Google الأمريكية، بشكل رسمي عن إصدار Android 14 المستقر في وقت سابق من هذا الشهر، وسرعان ما تابعتها مصنعو الهواتف الذكية الآخرون بالإعلان عن واجهاتها الجديدة المخصصة لنظام التشغيل أندرويد، فقد أكدت شركة أوبو أنها ستكشف النقاب عن أحدث إصدار من غلافها البرمجي ColorOS 14، في 16 نوفمبر المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، بدأت الشركة أوبو في إجراء اختبار تجريبي لنظام التشغيل الجديد Android 14 على العديد من الهواتف الذكية التابعة لها، أحدث جهاز انضم إلى البرنامج التجريبي هو هاتف Oppo Reno 8.

وكانت أوبو قد أعلنت عن إطلاق برنامج ColorOS 14 التجريبي لهاتف Oppo Reno 8 Pro+ في شهر أغسطس الماضي، والآن تمت إضافة Reno 8 أيضا إلى القائمة، وفي الوقت الحالي، تعد هواتف Find X6 Pro وOnePlus 11 وReno 9 Pro وعدد قليل من هواتف أوبو الأخرى مؤهلة للاشتراك في الإصدار التجريبي من ColorOS 14. ومع ذلك، يقتصر الاختبار على الأجهزة المذكورة الموجودة في الصين فقط.

وفي وقت سابق، أصدرت الشركة جدولا مفصلا يكشف عن الموعد الذي ستتلقى فيه هواتف أوبو الرئيسية ومتوسطة المدى تحديث ColorOS 14 التجريبي الذي سيتم الكشف عنه في 16 نوفمبر.

مواصفات هاتف أوبو Reno 8

يتميز هاتف أوبو Reno 8، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

وجاء هاتف أوبو Reno 8، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Reno 8، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 1300، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

ويحتوي هاتف أوبو Reno 8، على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، والتي يمكن شحنها بالكامل في غصون 28 دقيقة.