طرح Android 14 حصريا لهذه الهواتف.. إليك كيفية تثبيته

أصدرت شركة جوجل Google الأمركية، أخيرا التحديث المستقر لنظام التشغيل Android 14 إلى جانب إطلاق سلسلة Pixel 8 وPixel Watch 2 في حدث Made by Google 2023، والذي كان من المقرر طرحه في شهر سبتمبر المنصرم، لذا سنوضح لك خلال السطور التالية مميزات أندرويد 14 والأجهزة المؤهلة للحصول عليه وكيفية تنزيله على هاتفك.

مميزات أندرويد 14

يحتوي نظام Android 14 الجديد من جوجل على الكثير من الميزات الجديدة، فهو يأتي كالعادة بالعديد من التحسينات الصغيرة والكبيرة على السطح ومستوى نظام التشغيل والتي تعمل على تحسين تجربة أندرويد الشاملة.

- ثيمات أحادية اللون:



يمكنك تعيين هذا المظهر بالأبيض والأسود عبر نظام التشغيل وإضفاء مظهر بسيط على هاتفك.

- خلفيات الذكاء الاصطناعي:



من خلال الاقتراحات المحددة مسبقا، يمكنك الحصول على خلفيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على هاتف أندرويد الخاص بك.

- تخصيص شاشة القفل:

يمكنك الآن الوصول إلى اختصارات التطبيقات على شاشة القفل، وتغيير الجوانب المختلفة لهذه الشاشة بما في ذلك الخطوط والألوان والتنسيقات والأدوات.

- الترا HDR:

بعض الهواتف الذكية تأتي مزودة بشاشات تدعم تقنية HDR، سيقدم Android 14 الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على الجهاز بجودة HDR أكبر.

- هاتف أندرويد ككاميرا ويب:

كل ما عليك فعله هو توصيل هاتفك بالكمبيوتر المحمول باستخدام كابل USB واستخدام كاميرا هاتفك الذي يعمل بنظام Android 14 ككاميرا ويب للجهاز الأكبر حجما.

Android 14

كيفية تنزيل أندرويد 14 على هاتفك



الخطوة الأولى: إذا كان هاتفك من الأجهزة المؤهلة للحصول على Android 14، افتح تطبيق الإعدادات.

الخطوة الثانية: مرر للأسفل واضغط على النظام.

الخطوة الثالثة: اضغط بعد ذلك على تحديث النظام.

الخطوة الرابعة: إما أن ترى زر التحديث متاح، بخلاف ذلك، اضغط على التحقق من وجود تحديث.

الخطوة الخامسة: عندما ترى تحديث Android 14، انقر على زر تنزيل لتثبيته على جهازك.

الخطوة السادسة: انتظر حتي يتمكن جهازك من انهاء التنزيل، وقد يتم إعادة تشغيل جهازك أثناء هذه العملية، بمجرد تشغيله أخيرا، سيكون لديك Android 14 على جهازك.

الأجهزة المؤهلة للحصول على Android 14

لن تحصل جميع الأجهزة على إصدار Android 14 في نفس الوقت، لذلك قد حددت جوجل بعض الهواتف المؤهلى للحصول على Android 14، والتي جاءت كالتالي:

Pixel 4A

Pixel 5A

Pixel 5

Pixel 6A

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 7A

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel Tablet

Pixel Fold