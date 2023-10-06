مفاجأة لأصحاب هواتف شاومي.. تحديث أندرويد 14 فى الطريق اليكم

بدأ الصانع الصيني شاومى عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم فى توفير تحديث نظام أندرويد 14 الجديد لعدد من أجهزتها الرائدة “فلاجشيب” من خلال نسخة مستقرة بلا مشاكل، لتصبح أول شركة توفر التحديث بعد جوجل الأمريكية مباشرة.

أعلنت سابقاً جوجل عن تدشين نظام أندرويد 14، وبالطبع حصلت أجهزة بكسل الخاصة بها هي أول من يحصل على التحديث، وكانت أول الأجهزة هي شاومي 13، وشاومي 13 برو، وشاومي 12T، بالإضافة لواجهة تشغيل MIUI 14.

كيف تجصل على التحديث

1- اذهب إلى الإعدادات.

2- اضغط على خيار “عن الهاتف”.

3- اختر إصدار MIUI.

4- حمل وثبت التحديث اذا كان متوفراً.

يذكر أنه قد علقت ثلاث من أكبر شركات الاتصالات في فنلندا، Telia وDNA وElisa، مبيعات هواتف شاومي Xiaomi الذكية في أسواقها، لتأتي هذه الخطوة ردًا على استمرار الشركة الصينية في أعمالها داخل روسيا، والذي يُنظر إليه على أنه علامة على دعم غزو الحكومة الروسية لأوكرانيا.