عرض رائع على هاتف شاومي Redmi 10 2022 في مصر

تمتلك شركة شاومي مجموعة رائعة من هواتف Redmi الذكية، ولحسن الحظ، حصل إحدي هواتف ريدمي منخفضة التكلفة، والذي ينطلق تحت اسم Redmi 10 2022، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية في مصر.

خصم 23 % على هاتف شاومي Redmi 10 2022

ويتوفر جوال شاومي Redmi 10 2022، مع تخفيض هائل على موقع للبيع أونلاين في مصر، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي مع خصما يصل إلى 20% عن السعر الأساسي للهاتف مع تخفيض يصل إلى 1663 جنيها.



ويتوفر الإصدار العالمي من هاتف شاومي Redmi 10 2022، بسعة 4 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، باللون الرمادي، في مصر، مقابل سعر 6294 جنيه مصري، بدلا من 7957 جنيها مصريا.

خصم 23 % على هاتف شاومي Redmi 10 2022

مواصفات هاتف شاومي Redmi 10 2022

يتميز هاتف شاومي Redmi 10 2022، بشاشة من نوع LCD، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، وبجودة عرض + Full HD ، تدعم معدل 90 هرتز في الثانية، تتميز بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 3.

ويتمتع هاتف شاومي Redmi 10 2022، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 1.8 ، متصلة بعدسة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر للماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 مسجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف شاومي Redmi 10 2022، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G88، المطور بتكنولوجيا 12 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام ببسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

ويحزم هاتف شاومي Redmi 10 2022، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13، ويتوفر في 3 ألوان هي: الرمادي والأزرق والأبيض.