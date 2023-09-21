عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض رائع على هاتف شاومي Redmi 10 2022 في مصر

Redmi 10 2022
Redmi 10 2022

تمتلك شركة شاومي مجموعة رائعة من هواتف Redmi الذكية، ولحسن الحظ، حصل إحدي هواتف ريدمي منخفضة التكلفة، والذي ينطلق تحت اسم Redmi 10 2022، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية في مصر.

خصم 23 % على هاتف شاومي Redmi 10 2022

ويتوفر جوال شاومي Redmi 10 2022، مع تخفيض هائل على موقع للبيع أونلاين في مصر، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي مع خصما يصل إلى 20% عن السعر الأساسي للهاتف مع تخفيض يصل إلى 1663 جنيها.

 

الأقوى من بوكو.. خصم 23 % على جوال شاومي Poco F5

فرصة متتعوضش.. خصم 4155 جنيها على موبايل أوبو A78 في مصر

 


ويتوفر الإصدار العالمي من هاتف شاومي Redmi 10 2022، بسعة 4 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، باللون الرمادي، في مصر، مقابل سعر 6294 جنيه مصري، بدلا من 7957 جنيها مصريا.

خصم 23 % على هاتف شاومي Redmi 10 2022

مواصفات هاتف شاومي Redmi 10 2022

يتميز هاتف شاومي Redmi 10 2022، بشاشة من نوع LCD، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، وبجودة عرض + Full HD ، تدعم معدل 90 هرتز في الثانية، تتميز بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 3.

ويتمتع هاتف شاومي Redmi 10 2022، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 1.8 ، متصلة بعدسة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر للماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 مسجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف شاومي Redmi 10 2022، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G88، المطور بتكنولوجيا 12 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام ببسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

ويحزم هاتف شاومي Redmi 10 2022، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13، ويتوفر في 3 ألوان هي: الرمادي والأزرق والأبيض.

Redmi 10 2022
شاومي هواتف Redmi Redmi 10 2022 شاومي Redmi 10 2022 Redmi 10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

تدخل لفسخه.. ميدو يكشف تفاصيل عقد كارثي بين الزمالك وزد

تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن زلزال ضخم قادم.. فيديو

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

موضوعات متعلقة

هواتف الغلابة.. مقارنة بين ريلمي Realme C51 وسامسونج Galaxy A04e

بخصم كبير.. عرض مذهل على هاتف أوبو A55 في مصر

بكاميرا 50 ميجابكسل.. itel تطلق موبايل جديد شبيه بـ آيفون

حصريا.. هذه الهواتف من شاومي تتلقي أندرويد 14

منها حذف الرسائل للآخرين.. 3 ميزات رائعة بتطبيق تيليجرام لا تعرفها

وفر فلوسك.. إزاي تقلل استخدام باقة الإنترنت على أندرويد

الأقوى في مجال التصوير.. أفضل 5 موبايلات بكاميرا 200 ميجابكسل

بطارية 7000 مللى أمبير.. هواوي تطلق تابلت أندرويد بإمكانات فائقة

ترشيحاتنا

الزمالك يهاجم بيراميدز بـ " ايشو و منس ونيمار"

اشترِ الآن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم لراغبي البناء

حاول توليدها على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

العالم الهولندي يثير الجدل عن زلازل جديدة.. ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة؟

أمين عام الناتو: انضمام أوكرانيا للحلف مستبعد

رمضان وتوريه على الدكة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان طويل.. مي حلمي تستعرض جمالها داخل السيارة | شاهد

فستان تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير

علا غانم تستعرض جمالها بلوك جديد

طبيبة بيطرية تكشف سر البقرة المبروكة

فيديو

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ