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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأقوى من بوكو.. خصم 23 % على جوال شاومي Poco F5

جوال شاومي Poco F5
جوال شاومي Poco F5

تمتلك شركة شاومي مجموعة رائعة من هواتف بوكو الذكية، ولحسن الحظ، حصل إحدي هواتف بوكو، والذي ينطلق تحت اسم Poco F5، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية في الإمارات.

خصم 23 % على جوال شاومي Poco F5

ويتوفر جوال شاومي Poco F5، مع تخفيض هائل على موقع للبيع أونلاين في الإمارات، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي مع خصما يصل إلى 23% عن السعر الأساسي للهاتف.

 

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ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من جوال شاومي Poco F5 ، بسعة 12 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، باللون الأبيض، في الإمارات، مقابل سعر 1225 درهم إماراتي، بدلا من 1599 درهم إماراتي.

خصم 23 % على جوال شاومي Poco F5

مواصفات جوال شاومي Poco F5

يتميز جوال شاومي Poco F5 ، بشاشة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، وبجودة عرض + Full HD ، تدعم معدل 120 هرتز في الثانية، تتميز بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

ويتمتع جوال شاومي Poco F5، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 1.8 ، متصلة بعدسة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر للماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل جوال شاومي Poco F5، بواسطة معالج كوالكوم من نوع من نوع Snapdragon 7+ Gen 2، المطور بتكنولوجيا 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام ببسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية ببسعة 256 جيجابايت.

ويحزم جوال شاومي Poco F5، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، ويعمل بنظام التشغيل  Android 13، ويتوفر في 3 ألوان هي: الأسود والأزرق والأبيض.

جوال شاومي Poco F5
شاومي Poco F5 هواتف بوكو شاومي Poco F5 بوكو F5

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