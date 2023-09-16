كاميرا 200 ميجابكسل .. شاومي تزود أحدث هواتف Note بمعالج صاروخي

تستعد شركة شاومي لإطلاق خط هواتف جديد من سلسلة Redmi Note، تتضمن الجيل الثالث عشر من هواتف Note، تحت اسم سلسلة Redmi Note 13 الجديدة، والتي ستنطلق في 3 إصدارات يوم 21 سبتمبر المقبل وهم Note 13 وNote 13 Pro وNote 13 Pro+ المتطور.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أكدت العلامة التجارية الفرعية شاومي بالفعل على العديد من مواصفات هذه الهواتف من خلال الإعلانات التشويقية، وبينما ننتظر الظهور الرسمي الأول، تم رصد هاتف Redmi Note 13 Pro+ على موقع Geekbench.

مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro+

وتكشف ورقة المواصفات التي تم مشاركتها على موقع "Geekbench"، أن هاتف شاومي القادم Redmi Note 13 Pro+، سيعمل بمعالج ميدياتك الأحدث Dimensity 7200 Ultra.

ويكشف موقع Geekbench، أن هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro+، سيعمل بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة البرنامج الأحدث من شاومي، وسيقترن بسعة 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، ومن المحتمل أن يكون هذا هو أعلى متغير لذاكرة الوصول العشوائي رام تأتي في هواتف Note.

كما ستقدم شاومي متغيرًا بسعة 8 جيجابايت، وسجل الهاتف 1,122 نقطة في اختبار Geekbench أحادي النواة، وكانت نتيجة اختبار النواة المتعددة 2,636 نقطة، وهي نتيجة قوية بالنظر إلى أنها شريحة داخل هاتف متوسطة المدى.

وتبعا للمعلومات السابقة، سيحتوي هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro+، على مستشعر كاميرا Samsung HP3 مقاس 1/1.4 بوصة بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة f/1.65.

ووفقا لقائمة TENAA، سيحصل هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro+، على شاشة من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة وبدقة 2712 × 1220 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، كما يمكن أن يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 67 وات.