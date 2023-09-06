عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأكثر مبيعا.. هاتف شاومي الجديد بالأسواق يحطم كل الأرقام القياسية

ريدمي 12
ريدمي 12

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، هاتفي Redmi 12 4G وRedmi 12 5G، يوم 1 أغسطس المنصرم، وفي أول عملية بيع لها في الرابع من نفس الشهر، وباعت الشركة ما يقرب 300000 وحدة من هذه الهواتف الذكية في الهند، محققة رقما قياسيا قدره 36 مليون دولار.

واليوم، أعلنت شركة تصنيع الهواتف الصينية شاومي، عن إنها باعت أكثر من مليون وحدة من هاتفها الذكي الجديد من سلسلة Redmi 12 في الهند منذ بيعها لأول مرة في الدولة الآسيوية يوم 4 أغسطس 2023.

 

موبايلات للغلابة.. أرخص 5 هواتف شاومي في مصر

بخصم مذهل.. عرض قوى على جوال شاومي Redmi 12C

 

شاومي تبيع مليون هاتف ذكي من Redmi 12 خلال شهر واحد

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لم تكشف شاومي عن عدد الوحدات التي تم بيعها من طرازي 4G و5G كلا على حدة من إجمالي المليون وحدة، وقد تم إطلاق إصدار Redmi 12 4G في الهند بسعر أساسي قدره 120 دولار (أي ما يعادل 3600 جنيه مصري)، وRedmi 12 5G بسعر حوالي 145 دولار (أي ما يعادل 4400 جنيه مصري).

ويعد Redmi 12 4G و 5G هواتف ذكية متشابهة مع معالجات وأنواع تخزين مختلفة وعدد الكاميرات الخلفية.

وبالنسبة لهاتف Redmi 12 5G، زودته شاومي بشاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.799 بوصة، وبدقة FullHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع طبقة حماية قوية من نوع Gorilla Glass 3.

وجاء هاتف شاومي Redmi 12 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف شاومي Redmi 12 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، يتم شحنها بالكامل عبر منفذ USB -C، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 4 Gen 2والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

من ناحية أخرى، فإن هاتف Redmi 12 4G مدعوم بمعالج ميدياتك من نوع Helio G88، ويشترك في معظم المواصفات مع نظيرتها 5G، باستثناء أنه مزود بكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل في الخلف ويأتي مع وحدة تخزين eMMC 5.1.

 

شاومي Redmi 12 Redmi 12 4G Redmi 12 5G ريدمي 12 سلسلة ريدمي 12

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه|الذهب يتراجع مجددا الآن في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

الأزمة تشتعل | تفاصيل هجوم محمد فضل على الأهلي.. وصدمة النادي

سعر جديد للدولار|الأخضر يفقد 5 جنيهات بالسوق السوداء بعد بريكس وقرار الحكومة

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

محمود المخبزي يكشف كواليس الحالة الصحية لـ«الخطيب» .. ومفاجأة بشأن سيد عبدالحفيظ

بسبب سد النهضة.. خبير: انخفاض غير مسبوق في إيراد النيل

موضوعات متعلقة

بأدوات رقابة جديدة.. ميتا تتيح للآباء حماية أبنائهم على إنستجرام وماسنجر

احذفه فورًا.. كيف تحمي سجل مكالمات واتساب من أعين المتطفلين؟

خصم مذهل.. عرض قوي على جوال آيفون 14 بلس من آبل

منها آيفون 15.. أكثر من 10 هواتف سيعلن عنها هذا الشهر|تعرف عليها

بكاميرا جبارة.. خصم 50% على جوال موتورولا Edge 30 5G

مواصفات وسعر هاتف فيفو iQOO Z7 Pro.. موبايل جديد للشباب

أرخص من Apple Watch.. سمارت ووتش من أوبو تقيس نسبة السكر بالدم

ميزة واتساب الشهيرة موجودة في تيليجرام.. اعرف إزاي تستخدمها

ترشيحاتنا

من هو فريدمان صاحب الـ 12 مليار دولار والمطلوب اعتقاله من أمن الدولة الأوكراني

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاته.. تفاصيل لأول مرة

ذروتها غدا.. الأرصاد تحذر من موجة حارة حتى هذا الموعد

مناورات عسكرية مشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023| فيديو

برقم الجلوس والاسم.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 آلاف جنيه انخفاضا في طن الحديد| أسعار مواد البناء تفاجئ المصريين.. تفاصيل

8 علامات تظهر على القدم.. تعرف على أعراض ارتفاع الضغط والكوليسترول

طريقة تحضير شوربة الكرنب دايت

طريقة تحضير شوربة كرات اللحم والذرة

فيديو

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ