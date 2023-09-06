الأكثر مبيعا.. هاتف شاومي الجديد بالأسواق يحطم كل الأرقام القياسية

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، هاتفي Redmi 12 4G وRedmi 12 5G، يوم 1 أغسطس المنصرم، وفي أول عملية بيع لها في الرابع من نفس الشهر، وباعت الشركة ما يقرب 300000 وحدة من هذه الهواتف الذكية في الهند، محققة رقما قياسيا قدره 36 مليون دولار.

واليوم، أعلنت شركة تصنيع الهواتف الصينية شاومي، عن إنها باعت أكثر من مليون وحدة من هاتفها الذكي الجديد من سلسلة Redmi 12 في الهند منذ بيعها لأول مرة في الدولة الآسيوية يوم 4 أغسطس 2023.

شاومي تبيع مليون هاتف ذكي من Redmi 12 خلال شهر واحد

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لم تكشف شاومي عن عدد الوحدات التي تم بيعها من طرازي 4G و5G كلا على حدة من إجمالي المليون وحدة، وقد تم إطلاق إصدار Redmi 12 4G في الهند بسعر أساسي قدره 120 دولار (أي ما يعادل 3600 جنيه مصري)، وRedmi 12 5G بسعر حوالي 145 دولار (أي ما يعادل 4400 جنيه مصري).

ويعد Redmi 12 4G و 5G هواتف ذكية متشابهة مع معالجات وأنواع تخزين مختلفة وعدد الكاميرات الخلفية.

وبالنسبة لهاتف Redmi 12 5G، زودته شاومي بشاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.799 بوصة، وبدقة FullHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع طبقة حماية قوية من نوع Gorilla Glass 3.

وجاء هاتف شاومي Redmi 12 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف شاومي Redmi 12 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، يتم شحنها بالكامل عبر منفذ USB -C، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 4 Gen 2والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

من ناحية أخرى، فإن هاتف Redmi 12 4G مدعوم بمعالج ميدياتك من نوع Helio G88، ويشترك في معظم المواصفات مع نظيرتها 5G، باستثناء أنه مزود بكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل في الخلف ويأتي مع وحدة تخزين eMMC 5.1.