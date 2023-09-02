موبايلات للغلابة.. أرخص 5 هواتف شاومي في مصر

تمتلك شركة شاومي، محفظة رائعة من الهواتف الذكية متخفضة والتي تأتي مخصصة لمحدودى الدخل، وتستهدف الشباب بشكل كبير، فإذا كنت ممن يبحثون عن هاتف ذكي بسعر رخيص يناسب قدراتك المادية، سنستعرض لك في هذه المقالة أرخص 5 هواتف شاومي في مصر.

أرخص 5 هواتف شاومي في مصر

1. هاتف شاومي ريدمي 12C:



يتوفر هاتف شاومي ريدمي 12C في السوق المصري بسعر يبدأ من 4349 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.71 بوصة، بدقة 720 × 1650 بكسل، ويأتي مع كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

ويعمل هاتف شاومي ريدمي 12C بمعالج ميدياتك من نوع Helio G85، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

أرخص 5 هواتف شاومي في مصر

2. هاتف شاومي ريدمي A1 بلس:

يتوفر هاتف شاومي ريدمي A1 بلس في السوق المصري بسعر يبدأ من 3349 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.52 بوصة، بدقة 720 × 1650 بكسل، ويأتي مع كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

ويعمل هاتف شاومي ريدمي A1 بلس بمعالج ميدياتك من نوع Helio A22، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 أو 3 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

أرخص 5 هواتف شاومي في مصر

3. هاتف شاومي ريدمي 9A:

يتوفر هاتف شاومي ريدمي 9A في السوق المصري بسعر يبدأ من 3140 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.53 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل، ويأتي مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

ويعمل هاتف شاومي ريدمي 9A بمعالج ميدياتك من نوع Helio G25، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 أو 3 أو 4 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 32 أو 128 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

أرخص 5 هواتف شاومي في مصر

4. هاتف شاومي بوكو C40:

يتوفر هاتف شاومي بوكو C40، في السوق المصري بسعر يبدأ من 4399 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.71 بوصة، بدقة 720 × 1650 بكسل، ويأتي مع كاميرا خلفية بدقة 13 + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

ويعمل هاتف شاومي بوكو C40، بمعالج من نوع JLQ JR510، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 أو 3 أو 4 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 32 أو 64 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

أرخص 5 هواتف شاومي في مصر

5. هاتف موبايل شاومي ريدمي A2:

يتوفر هاتف شاومي ريدمي A2 في السوق المصري بسعر يبدأ من 3300 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.52 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل، ويأتي مع كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

ويعمل هاتف شاومي ريدمي A2 بلس بمعالج ميدياتك من نوع Helio G36، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 أو 3 أو 4 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة بسعة 32 أو 64 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات