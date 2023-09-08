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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص سعر لـ Redmi Note 11T Pro.. وحش الفئة المتوسطة من شاومي

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11T Pro 

ظهر هاتف شاومي المسمي Redmi Note 11T Pro لأول مرة في الصين في نهاية شهر مايو لعام 2022، واكتسح الأسواق مصحوبا بنظيره الرائد Redmi Note 11T Pro Plus والإصدار المحدود Redmi Note 11T Astro Boy.

 

وبعد خمسة أشهر، وبالتحديد في شهر أكتوبر من نفس العام، أصدرت العلامة التجارية الصينية شاومي إصدارا آخر من Redmi Note 11T Pro، يأتي  مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ 12 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت. تم بيع هذا الإصدار في الصين مقابل سعر حوالي 285 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8800 جنيه مصري).

 

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والآن، بعد مرور عام تقريبا على إصدار الهاتف، تم تخفيض سعر الإصدار المذكور أعلاه من هاتف شاومي Redmi Note 11T Pro بشكل كبير، وأصبح سعره في الصين بسعر الهاتف الذكي ذي الميزانية المحدودة.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11T Pro 

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11T Pro 

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أصبح الإصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت من هاتف شاومي Redmi Note 11T Pro متاح حاليا في الصين مقابل سعر 190 دولار (أي ما يعادل 5800 جنيه مصري).

ولغير المدركين، يأتي هاتف شاومي Redmi Note 11T Pro، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2460 × 1080 بكسل، تدعم كلا معدل تحديث متغير يبلغ 144 هرتز، وكما تدعم معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز، تدعم تقنية Dolby Vision للحصول على فيديو ذو نطاق ديناميكي عال.

 

ويعمل هاتف Redmi Note 11T Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8100، والمطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت من LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

 

ويحزم هاتف Redmi Note 11T Pro، بطارية بقوة 5080 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، ويأتي مزودا بشريحة Xiaomi Surge P1 التي تراقب درجات الحرارة أثناء الشحن، ويمتاز بدعم تصنيف IP53 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، ويأتيان مع ماسحات ضوئية لبصمات الأصابع مثبتة على الجانب.

 

ويتمتع هاتف Redmi Note 11T Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها، تأتي بمستشعر ISOCELL GW1 بدقة 64 ميجابكسل، متصل بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعرين بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

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