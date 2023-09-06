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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج صاروخي.. أقوى موبايل ألعاب من شاومي

بمعالج صاروخ..أقوى
بمعالج صاروخ..أقوى موبايل ألعاب من شاومي

أطلقت شركة شاومي رسميًا هاتفها الذكي الجديد Poco F5 في 20 يوليو 2023، والذي يأتي بالعديد من المميزات القوية التي تجعله من أفضل الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة.

 

معالج قوي

 

يأتي هاتف Poco F5 بمعالج Snapdragon 7+ Gen 2 ثماني النواة بتردد 2.91 و 2.49 و 1.8 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يقدم أداء قوي جدًا مشابه لأداء معالجات الفئة العليا مثل معالج Snapdragon 8+ Gen 1.

 

شاشة كبيرة وممتازة

 

يأتي هاتف Poco F5 بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.67 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا ثقب صغير للكاميرا الأمامية في أعلى وسط الشاشة. الشاشة ممتازة من نوع AMOLED، تدعم تقنية +HDR10 و Dolby Vision ومحمية بطبقة زجاج من نوع غوريلا جلاس 5.

 

معدل تحديث 120 هرتز

 

يدعم هاتف Poco F5 معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، مما يوفر تجربة سلسة وطبيعية عند استخدام الهاتف للتصفح، أو مشاهدة مقاطع الفيديو، أو تشغيل الألعاب.

 

بطارية كبيرة

 

يأتي هاتف Poco F5 ببطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، وهي قادرة على العمل لمدة طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن. كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 67 واط، مما يسمح بإعادة شحن البطارية بالكامل في وقت قصير.

 

كاميرا خلفية قوية

 

تأتي كاميرا هاتف Poco F5 الخلفية بدقة 64 ميجا بكسل، وهي قادرة على التقاط صور ومقاطع فيديو بجودة عالية. كما تدعم الكاميرا مستشعر OIS، مما يساعد على ثبات الصور ومقاطع الفيديو عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

 

سعر مناسب

 

يأتي هاتف Poco F5 بسعر مناسب مقارنة بمميزاته القوية، حيث يتوفر في مصر بسعر 16000 جنيه، وفي السعودية بسعر 1600 ريال، وفي الإمارات بسعر 1300 درهم.

في الختام، يعد هاتف Poco F5 من أفضل الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة، ويوفر أداءً قويًا، وشاشة كبيرة وممتازة، وكاميرا خلفية قوية، وبطارية كبيرة، وبسعر مناسب.

Poco شاومي Poco F5 أفضل الهواتف الذكية كاميرا خلفية قوية بطارية كبيرة شاشة كبيرة وممتازة معالج قوي

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