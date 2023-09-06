للشغل .. أرخص موبايل شاومي نزل في مصر

أعلنت شركة شاومي، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، هذه الأيام عن إطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد Redmi A1 Plus في مصر. يأتي الهاتف بسعر تنافسي للغاية، ويتميز بمجموعة من المواصفات الجيدة التي تجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف بسعر مناسب.

مواصفات هاتف Redmi A1 Plus

يأتي Redmi A1 Plus بشاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل. ويتميز الهاتف بتصميم مميز مع حواف منحنية، وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل تقع في منتصف الشاشة.

أما الكاميرا الخلفية للهاتف فهي مزدوجة، بدقة 12 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية للعمق. ويدعم الهاتف تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يعمل Redmi A1 Plus بمعالج MediaTek Helio G35، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت. ويدعم الهاتف بطاقات microSD حتى 512 جيجابايت.

ويأتي الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

سعر ومواصفات Redmi A1 Plus في مصر

يتوفر Redmi A1 Plus في مصر بسعر 3200 جنيه مصري للنسخة 32 جيجابايت مع 2 جيجابايت رام.

مميزات وعيوب هاتف Redmi A1 Plus

المميزات:

• سعر تنافسي للغاية

• شاشة كبيرة بدقة جيدة

• تصميم مميز

• كاميرا خلفية مزدوجة

• بطارية كبيرة

العيوب:

• كاميرا أمامية ضعيفة

• ذاكرة وصول عشوائي صغيرة

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

خاتمة

يقدم Redmi A1 Plus مجموعة من المواصفات الجيدة التي تجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف بسعر مناسب. ومع ذلك، فإن كاميرا الهاتف الأمامية ضعيفة، وذاكرة الوصول العشوائي صغيرة.