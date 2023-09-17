فرصة متتعوضش.. خصم 4155 جنيها على موبايل أوبو A78 في مصر

تقدّم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضًا مغرية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مُخفضة كي تمنح عملاءها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل خلال فترة الصيف.

عرض مغر على هاتف أوبو A78

حصل أحد هواتف أوبو الذكية، والذي ينطلق تحت اسم Oppo A78 4G في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر.

ويقدم موقع التجارة الإلكترونية خصما مغريا على هاتف أوبو Oppo A78 4G، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين في مصر، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 33% عن سعر الجهاز الأساسي يصل إلى 4155.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف أوبو Oppo A78 4G، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع دعم لتقنية الواي فاي، باللون الأخضر المائي، في مصر بعد الخصم مقابل سعر حوالي 8345 جنيها مصريا، بدلا من 4155 جنيها مصريا.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A78 4G

يأتي هاتف أوبو Oppo A78 4G، بتصميم شبابي أنيق يضم شاشة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.43 بوصة، تتميز بجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز في الثانية.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A78 4G، بواسطة معالج مقبول ضمن الفئة السعرية، والذي يأتي من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 680 4G، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، كما يحتوي الهاتف على فتحة مخصصة لبطاقة microSD، والتي ستسمح بتوسيع مساحة التخزين لما يصل إلى 1 تيرابايت.

ويتمتع هاتف أوبو Oppo A78 4G، بكاميرا خلفية ثنائية العدسات، مزودة بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب ذلك، تحتوي الواجهة الأمامية بالهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف أوبو Oppo A78 4G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، وبالنسبة للبرامج فإن الهاتف يأتي مع واجهة المستخدم الجديدة من أوبو ColorOS 13، والمعتمدة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 13.

ويتميز هاتف أوبو Oppo A78 4G، بمكبرات صوت ستيريو مزدوجة ويأتي مع تقنية Dirac لتحسين نقاء الصوت العالي، ويأتي أيضا مزودا بماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة، كما يدعم ميزة فتح الوجه للمصادقة، وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف دعم تقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وشبكات Wi-Fi 802.