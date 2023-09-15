عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض مغر.. خصم 2750 جنيه على وحش أوبو الجديد في مصر

Oppo Find X5
Oppo Find X5

تمتلك شركة أوبو مجموعة رائعة من الهواتف الذكية ضمن سلسلة "فايند أكس"، والتي تحتوى على العديد من الميزات الرائعة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائها، بما في ذلك إعداد كاميرا قوى ينافس هواتف الفلاجشيب، إلى جانب تصميم أنيق لا نظير له في الهواتف الآخرى.

 

خصم مغري على هاتف أوبو Oppo Find X5

ولحسن الحظ، حصل أحدث هواتف "فايند أكس" من أوبو، والذي يمطلق في كلا من مصر والسعودية والإمارات تحت اسم Find X5، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر.

 

وحش الفئة المتوسطة.. سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 10 Pro 5G

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Find N3 Flip

 

ويأتي Find X5 مع خصمًا مغريًا حيث يباع بسعر أقل من سعره ال أصلي على موقع للبيع أونلاين على الإنترنت، ويقدم الموقع خصمًا يصل إلى 13% مما يوفر ما يصل إلى 2750 جنيه مصري أقل من سعر الهاتف الأساسي.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف أوبو Find X5، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية ببسعة 256 جيجابايت، مع دعما لتقنية الجيل الخامس 5G، باللون الأبيض، في  مصر بسعر 17250 جنيه مصري، بدلا من 20000 جنيه مصري.

هاتف أوبو Oppo Find X5،

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف أوبو Oppo Find X5، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.55 بوصة، بدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.

Oppo Find X5

ويعمل هاتف أوبو Oppo Find X5، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 888، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

وجاء هاتف أوبو Oppo Find X5، بكاميرا خلفية ثلاثية، كاميرتين بدقة 50 ميجابكسل واحدة بعدسة عريضة والأخرى واسعة جدا، تأتي مع مستشعر سوني IMX766، وعدسة مقربة بدقة 13 ميجابكسل، ويمتاز الهاتف بكاميرا سيلفي مميزة بمستشعر IMX709 مخصص من سوني بدقة 32 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo Find X5، بواجهة المستخدم coloros 12.1، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويأتي الهاتف مع تحسينات مرئية وخصوصية، بالإضافة إلى ميزة الاتصال متعددة الشاشة الجديدة التي تتيح لك التبديل بسلاسة بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر، ويتميز بنظام تبريد متعدد الطبقات يتضمن غرفة بخار كبيرة إضافية، كما يدعم الهاتف الاتصال بشبكات 5G.

ويحزم هاتف أوبو Oppo Find X5، بطارية بقوة 4800 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 30 وات.

Oppo Find X5
أوبو Find X5 Oppo Find X5 أوبو Find X5 فايند أكس عروض أوبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن نجم سيراميكا كليوباترا مع الأهلي.. تفاصيل

السوبر الإفريقي يا أهلي| "بركات" غاضب من مدرب اتحاد العاصمة.. و"البلدوزر" يكشف الأوراق الرابحة

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

تهددها بمصير درنة الليبية.. عاصفة جديدة تتجه لهذا البلد

موضوعات متعلقة

وحش الفئة المتوسطة.. هونر تطلق هاتفا جديدا بكاميرا 200 ميجابيكسل

للغلابة ومحدودى الدخل.. أحدث 5 موبايلات بسعر أقل من 5000 جنيه

بطارية تدوم أسبوعين.. هواوي تكشف عن سمارت ووتش بإمكانات جبارة

بكاميرا 108 ميجابكسل.. إنفينيكس تطلق هاتف أنيق مستوحي من سيارات BMW

بعد فرنسا.. هذه الدول تستعد لـ حظر iPhone 12

فرصة متتعوضش.. خصم مذهل على آيفون 14 برو ماكس

احمي خصوصيتك على واتساب بهذه الأدوات

هل تستحق هواتف آبل الجديدة الشراء؟.. أبرز 5 تغييرات في iPhone 15

ترشيحاتنا

يجذب مليارات الدولارات.. قرار حكومي يدعم الاقتصاد من بوابة تصدير العقار

وهنخلّف عيال إزاي؟ انهيار امرأة بسبب طلب صادم من زوجها

"يطبعون الدولار بغير حدود".. روسيا تفضح ممارسات الفيدرالي الأمريكي بشأن كثرة الديون

بتخفيضات 25%.. التموين تطرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية| اعرف الأسعار

عمر العوضي يتوج بذهبية بطولة أفريقيا للملاكمة ويصعد لأولمبياد باريس

يشكلون سياسات الدول الغربية.. روسيا تفضح عمل شركات التكنولوجيا في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شاورما اللحمة.. بأسهل الخطوات

حلاوة المولد.. الكمية المناسبة لكل شخص

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

تعويض مليار دولار لسبب غير مألوف | دعوى صادمة في محكمة أسترالية

فيديو

شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

رضيعة بـ الحبل السُري| انتشار فيديو مثير بعد زلزال المغرب وإعصار ليبيا

من شيرين لـ ميادة الحناوي.. إغماء وسقوط المطربات مشهد متكرر على المسرح

اقتراب عاصفة التنين وانشقاق طبقات الأرض | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ