عرض مغر.. خصم 2750 جنيه على وحش أوبو الجديد في مصر

تمتلك شركة أوبو مجموعة رائعة من الهواتف الذكية ضمن سلسلة "فايند أكس"، والتي تحتوى على العديد من الميزات الرائعة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائها، بما في ذلك إعداد كاميرا قوى ينافس هواتف الفلاجشيب، إلى جانب تصميم أنيق لا نظير له في الهواتف الآخرى.

خصم مغري على هاتف أوبو Oppo Find X5

ولحسن الحظ، حصل أحدث هواتف "فايند أكس" من أوبو، والذي يمطلق في كلا من مصر والسعودية والإمارات تحت اسم Find X5، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر.

ويأتي Find X5 مع خصمًا مغريًا حيث يباع بسعر أقل من سعره ال أصلي على موقع للبيع أونلاين على الإنترنت، ويقدم الموقع خصمًا يصل إلى 13% مما يوفر ما يصل إلى 2750 جنيه مصري أقل من سعر الهاتف الأساسي.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف أوبو Find X5، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية ببسعة 256 جيجابايت، مع دعما لتقنية الجيل الخامس 5G، باللون الأبيض، في مصر بسعر 17250 جنيه مصري، بدلا من 20000 جنيه مصري.

هاتف أوبو Oppo Find X5،

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف أوبو Oppo Find X5، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.55 بوصة، بدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.

Oppo Find X5

ويعمل هاتف أوبو Oppo Find X5، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 888، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

وجاء هاتف أوبو Oppo Find X5، بكاميرا خلفية ثلاثية، كاميرتين بدقة 50 ميجابكسل واحدة بعدسة عريضة والأخرى واسعة جدا، تأتي مع مستشعر سوني IMX766، وعدسة مقربة بدقة 13 ميجابكسل، ويمتاز الهاتف بكاميرا سيلفي مميزة بمستشعر IMX709 مخصص من سوني بدقة 32 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo Find X5، بواجهة المستخدم coloros 12.1، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويأتي الهاتف مع تحسينات مرئية وخصوصية، بالإضافة إلى ميزة الاتصال متعددة الشاشة الجديدة التي تتيح لك التبديل بسلاسة بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر، ويتميز بنظام تبريد متعدد الطبقات يتضمن غرفة بخار كبيرة إضافية، كما يدعم الهاتف الاتصال بشبكات 5G.

ويحزم هاتف أوبو Oppo Find X5، بطارية بقوة 4800 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 30 وات.