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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وحش الفئة المتوسطة.. سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 10 Pro 5G

سعر ومواصفات جوال
سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 10 Pro 5G في السعودية

يتميز جوال أوبو Reno 10 Pro 5G، بالعديد من المواصفات شبة الرائدة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من أحدث وأقوى هواتف أندرويد متوسطة الفئة من أوبو بالأسواق وبفضل مميزاته الرائعة حققت الشركة مبيعات كبيرة منه، فهو يأتي مزودا بإعدادات كاميرا قوية تقدم صورا وفيديوهات عالية الجودة، إلى جانب شاشة كبيرة سريعة الاستجابة للمس، مع عمر بطارية يدوم لفترة طويلة.

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 10 Pro 5G في السعودية

يتوفر جوال أوبو Reno 10 Pro 5G في السعودية، مقابل سعر يبدأ من 2299 ريال سعودي.

 

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مواصفات جوال أوبو Reno 10 Pro 5G في السعودية


ولمن لا يدركون، يتميز جوال أوبو Reno 10 Pro 5G، بشاشة من نوع AMOLED يبلغ قياسها 6.74 بوصة، وبدقة 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتقنية HDR10+، تتمتع بطبقة حماية من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 10 Pro 5G في السعودية

ويعمل جوال أوبو Reno 10 Pro 5G، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 778G، الذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 10 Pro 5G في السعودية

ويحتوي جوال أوبو Reno 10 Pro 5G، على بطارية بقوة 4600 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات، ويتم شحن الهاتف عبر منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 13.1 المستندة على نظام التشغيل Android 13.

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 10 Pro 5G في السعودية

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتمتع جوال أوبو Reno 10 Pro 5G، بـ 4 كاميرات الأساسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري OIS، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي.

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 10 Pro 5G في السعودية
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