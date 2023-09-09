بتصميم يشبه هواتف هواوي.. أوبو تطلق موبايل جديد لمحدودي الدخل

سربت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بالهاتف الذكي الجديد الذي ستكشف عنه أوبو Oppo قريبا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد من شركة أوبو Oppo حصل على موافقة هيئة الاتصالات الصينية TENAA، ووفقا لمحطة الأخبار Digital Chat Station، فإنه سيُطلق عليه اسم Oppo A2 Pro.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A2 Pro

ووافقت الهيئة التنظيمية الصينية على هاتف ذكي جديد من أوبو، سيأتي مزود ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وذكر المسرب أن هذا الهاتف الذكي سيصل في وقت مبكر من 15 سبتمبر الجاري.

وستجهز أوبو هاتفها المنخفض التكلفة Oppo A2 Pro، بشاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1080 بكسل تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز في الثانية.

وتظهر الصور المرفقة أن هاتف Oppo A2 Pro، سيحتوي على جوانب منحنية قليلا وثقبا واحدا لكاميرا السيلفي، ووفقا للتسريبات سيحصل هاتف أوبو المرتقب على كاميرا خلفية ثلاثية في الجزء الخلفي من الهاتف داخل تصميم جزيرة كاميرا دائرية مشابه لهواتف هواوي.

وذكرت محطة الأخبار Digital Chat Station، أن هاتف أوبو Oppo A2 Pro، سيأتي مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، مع متغير واجد للتخزين الداخلى بسعة 512 جيجابايت.

ويشار إلى أن أوبو أطلقت هاتف Oppo A1 Pro في شهر نوفمبر 2022، وكان مدعوما بمعالج كوالكوم Snapdragon 695 ويدعم الشحن بقوة 67 وات، ومع ذلك، لم تخرج سلسلة A1 من الصين مطلقا وسيتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كان الإصدار المنتظر Oppo A2 Pro سيتم إطلاقه إلى الأسواق الخارجية أم لا.