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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Find N3 Flip

هاتف أوبو Oppo Find
هاتف أوبو Oppo Find N3 Flip

يعد Oppo Find N3 Flip، أحدث إصدارات شركة أوبو من الهواتف القابلة للطي، والذي يتميز بإمكانيات ومواصفات قوية كمنافس لأحدث هواتف سامسونج Galaxy Z Flip 5.

 

مواصفات أوبو Oppo Find N3 Flip

ومن بين أبرز مميزات هاتف أوبو الجديد Oppo Find N3 Flip، هي الكاميرا الخلفية الثلاثية العدسات التي تأتي في جزيرة كاميرا دائرية الشكل، والتي تضم عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم ميزة التثبيت البصري، متصلة بعدسة مقربة بدقة 32 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مدمجة بالشاشة الداخلية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

 

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ويتميز هاتف أوبو Oppo Find N3 Flip، بشاشة خارجية كبيرة من نوع AMOLED بقياس 3.26 بوصة، وبدقة 720 × 382 بكسل، توفر عددا من المزايا تسمح بتشغيل جميع أنواع التطبيقات والأدوات دون الحاجة لفتح الهاتف.

هاتف أوبو Oppo Find N3 Flip

وذلك إلى جانب شاشة داخلية من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 × 2520 بكسل، تدعم معدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo Find N3 Flip، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 9200، جانبا إلى جنب ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 13.2 من أوبو مع نظام التشغيل أندرويد 13.

Oppo Find N3 Flip

وتشمل مميزات هاتف Oppo Find N3 Flip، بقارئ بصمات الأصبع مثبت على جانب الهاتف، ويدعم الهاتف تقنية تحديد المواقع GPS، وتقنيات الاتصال Wi-Fi 802، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC.

ويحزم هاتف أوبو Oppo Find N3 Flip، بطارية بسعة 4300 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات.

سعر Oppo Find N3 Flip

حددت أوبو سعر هاتفها الجديد القابل للطي Oppo Find N3 Flip بـ 932 دولار أمريكي (أي ما يقرب من 28 ألف و 700 جنيه مصري)، ويتوفر الهاتف للبيع في الصين باللون الأسود أو الذهبي أو الوردي.

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