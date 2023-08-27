خصم تاريخي على موبايل أوبو الجديد Reno 10 Pro

تمتلك شركة أوبو مجموعة قوية من الهواتف المتوسطة الفئة التي تأتي ضمن سلسلة Reno، والتي تتميز بالعديد من المواصفات شبة الرائدة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائها.

خصم 12% على هاتف أوبو Reno 10 Pro

لحسن الحظ، حصل هاتف أوبو Reno 10 Pro الذي تم إطلاقه في السوق المصرية مؤخرا، على خصم هائل على أحد مواقع التجارة الالكترونية في مصر، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 25700 جنيه مصري، أما سعر الهاتف بعد الخصم أصبح 22500 جنيه مصري شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 3200 جنيه مصري، بنسبة الخصم تصل 12%، ويتوفر هاتف أوبو Reno 10 Pro، بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، ويتوفر إصدار الشرق الأوسط باللون البنفسجي.

خصم 12% على هاتف أوبو Reno 10 Pro

مواصفات أوبو Reno 10 Pro

يأتي هاتف أوبو Reno 10 Pro، مع شاشة من نوع AMOLED يبلغ قياسها 6.74 بوصة، وبدقة 1080 x 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتقنية HDR10+، تتمتع بطبقة حماية من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

وجاء هاتف أوبو Reno 10 Pro، بـ 4 كاميرات الأساسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري OIS، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Reno 10 Pro، بمعالج كوالكوم Snapdragon 778G، الذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحزم هاتف أوبو Reno 10 Pro، بطارية بقوة 4600 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات، ويتم شحن الهاتف عبر منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدمColorOS 13.1 المستندة على نظام التشغيل Android 13.