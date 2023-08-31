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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج كوالكوم.. أرخص موبايل للشباب من Oppo أوبو في السوق

هاتف أوبو Oppo A76
هاتف أوبو Oppo A76

يركز الشباب على اختيار هواتف ذكية تجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب، وتمثل مشكلة ارتفاع أسعار الهواتف في السوق العالمي خلال السنوات القليلة الماضية أزمة كبيرة لراغبي الشراء، حيث أصبحت فكرة شراء هاتف جيد تكلف الكثير من الأموال. 

 

ويعد هاتف Oppo A76 من شركة أوبو الصينية واحد من أفضل الهواتف الذكية المناسبة للشباب مع سعر مناسب للغاية بالإضافة إلى مواصفات مميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، وبطارية كبيرة 5000 مللي أمبير. 

   

وجاء هاتف أوبو Oppo A76، بشاشة مقاومة للمياه والغبار عالية الدقة من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، وجودة + FHD ، ودقة 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة على جانب الشاشة، وألوان الأزرق والأسود. 

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo A76، كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo A76 بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع  UFS 2.1 وبسعة 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد. 

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A76 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط ، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع تقنية GPS ، وبلوتوث Bluetooth 5.0 .

 

ويتوفر سعر هاتف أوبو Oppo A76 في السوق المصري بحوالي 6 آلاف و 699 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب نسخة الهاتف، كما يختلف السعر من متجر لآخر. 

 

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