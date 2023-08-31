تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق أسطورة أوبو القادمة للفئة المتوسطة

كشفت تسريبات عن سلسلة هواتف أوبو القادمة وأسطورة الفئة المتوسطة Oppo Reno 11، والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها في شهر نوفمبر القادم، حيث ستحصل السلسلة على عدد من التحسينات والترقيات الكبيرة في الأداء والكاميرا وكذلك التصميم.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف أوبو القادمة Oppo Reno 11 ستضم نسخة مضبوطة بدقة من وحدات الكاميرا مع ترقيات جديدة مع كاميرا ماكرو مع خاصية تقريب بصري، بالإضافة إلى أن اللوحة الخلفية لسلسلة Reno 11 ستتميز بتصميم جديد.

وتشير التسريبات إلى أن هواتف أوبو Oppo Reno 11 قد تكون متاحة للشراء بحلول مهرجان التسوق السنوي Single’s Day ، الذي يقام في 11 نوفمبر في الصين.

وستضم سلسلة هواتف أوبو Oppo Reno 11 عدد من الإصدارات المختلفة منها النسخة الأساسية Reno 11 ونسختين مميزتين Reno 11 Pro و Reno 11 Pro Plus، حيث من المقرر أن تحصل النسخ المميزة على مواصفات أفضل في الأداء و الكاميرا.

وقد يحصل هاتف أوبو Reno 11 Pro على كاميرا رئيسية دقة 200 ميجا بيكسل، مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقوة 80 وات، بالإضافة إلى معالج قوي يقدم أداءا سريعا من كوالكوم الأمريكية أو من ميديا تيك التايوانية.