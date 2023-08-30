ببطارية تدوم لـ 10 أيام.. أوبو تكشف عن سمارت ووتش بإمكانيات متطورة

أزاحت شركة أوبو Oppo الصينية، الستار عن أحدث منتجاتها من الساعات الذكية، من بينها ساعة مزوّدة بمجموعة مُستشعرات مُتطورة، وإصدار آخر بسعر معقول.

سعر ومواصفات ساعة أوبو Oppo Watch 4 Pro



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتميز ساعة أوبو الجديدة Oppo Watch 4 Pro بتصميم مشابه لإصدار الشركة السابق 3 Pro ولكنها تحتوي على ترقيات من الداخل والخارج، فهي تتميز بهيكل خارجي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بدلًا من الألومنيوم، مما يجعلها أكثر متانة وأثقل وزنًا حيث تزن حوالي 52.3 جرام.

وبالإضافة إلى ذلك، أعطت أوبو الفولاذ لمسة نهائية مصقولة لتتناقض مع تخريش التاج، كما أن الجزء السفلي مصنوع من السيراميك، وهو متين ولن يسبب أي مشاكل جلدية.

Oppo Watch 4 Pro

وتتميز ساعة أوبو Oppo Watch 4 Pro، بشاشة منحنية في قوس لطيف، وتأتي مع لوحة من نوع LTPO AMOLED، يبلغ قياسها 1.91 بوصة بدقة 378 × 396 بكسل، 326 بكسل لكل بوصة.

وزوّدت أوبو الساعة بمجموعة مستشعرات متقدمة يمكنها أن تمنحك اختبارا مدته 60 ثانية من خلال تتبع 7 علامات حيوية رئيسية، المكونات الرئيسية المدرجة هي مقياس تخطيط القلب الكهربائي ECG، ومعدل ضربات القلب، وعمر الأوعية الدموية، والنوم والإجهاد، ويمكنه قياس أشياء مثل مرونة الأوعية الدموية، ويمكنه اكتشاف الرجفان الشرياني والشخير والمزيد.

وتتضمن مزايا ساعة أوبو Oppo Watch 4 Pro، مقياس مراقبة نسبة السكر في الدم في الوقت الفعلي وسيصدر إنذارا إذا تغيرت القيم بشكل غير طبيعي، وتحتوي الساعة أيضًا على مستشعر لدرجة حرارة الجلد.

Oppo Watch 4 Pro

ومثل سابقتها، يتم تشغيل هذه الساعة بواسطة مجموعة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon W5+ وهناك شريحة BES 2700 للتشغيل منخفض الطاقة، ومع الإصدار الجديد ضاعفت شركة أوبو ذاكرة الوصول العشوائي رام إلى 2 جيجابايت، وبقيت سعة التخزين عند 32 جيجابايت.

وتعمل الساعة ببطارية تبلغ سعتها 570 مللي أمبير، وستستمر لمدة تصل إلى 5 أيام في وضع الساعة الذكية الكامل، وحتي يومين ونصف مع الاستخدام المكثف، كما يمكن أن يستمر الوضع الخفيف لمدة تصل إلى أسبوعين ويتوفر الشحن السريع، لذا فإن 10 دقائق تكفي لتدومك طوال اليوم، ويستغرق الشحن الكامل ما يزيد عن ساعة.

وتحتوي هذه الساعة على شريحة eSIM لذا فهي تتمتع باتصال 4G أثناء التنقل، إلى جانب تقنية الدفع الالكتروني NFC، وتتوفر أيضا مع اتصال بشبكة Wi-Fi وتقنية Bluetooth 5.0.

ولتتبع التمارين الرياضية، يتم دعم الأقمار الصناعية الرئيسية لتحديد المواقع وتم تصنيف هيكل الساعة لمقاومة الماء حتى 5 ATM لأداء تمارين السباحة.

وتوفر أوبو إصدارين من Watch 4 Pro، أحدهما باللون الأسود الذي يتميز بجسم أسود وحزام مطاطي فلورو، والآخر باللون البني، الذي يتميز بلون الشامبانيا على الجسم وحزام جلدي بني، وهي متاحة للحجز المسبق في الصين عبر متجر أوبو الرسمي.

وتبلغ تكلفة ساعة أوبو Oppo Watch 4 Pro، باللون الأسود حوالى 315 دولارًا (أي ما يعادل 9700 جنيه مصري)، بينما يأتي الطراز باللون البني بسعر 345 دولارًا (أي ما يعادل 10670 جنيهًا مصريًا).

سعر ومواصفات ساعة أوبو Oppo Watch SE

تعد ساعة Oppo Watch SE، بديلا ميسور التكلفة من إصدار Pro، وهي تتميز بشاشة مسطحة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 1.75 بوصة، وبدقة 372 × 430 بكسل، 326 بكسل لكل بوصة.



ويتم تشغيل ساعة أوبو Oppo Watch SE، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon Wear 4100، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 1 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 8 جيجابايت.

Oppo Watch SE

وتحتوى ساعة Oppo Watch SE، على بطارية كبيرة بسعة 400 مللي أمبير في الساعة، تدوم لمدة 3 أيام من الاستخدام المكثف، و10 أيام في الوضع الخفيف، ويضمن الشحن السريع عمر بطارية لمدة يوم بعد 10 دقائق فقط، ويستغرق الشحن الكامل ساعة.

وعلى غرار طراز Pro، تحتوى ساعة Oppo Watch SE، على شريحة eSIM للاتصال أثناء التنقل بدون هاتف، بالإضافة إلى تحديد المواقع مع مجموعات الأقمار الصناعية الرئيسية، ودعما لتقنية NFC للدفع عبر الهاتف المحمول والوصول إلى وسائل النقل العام وما إلى ذلك، كما تتضمن الساعة الاتصال الإضافي بشبكة Wi-Fi وتقنيةBluetooth 5.0.

وتحزم الساعة مستشعر لقياس ضربات القلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويمكنه تحذيرك من عدم انتظام ضربات القلب، وسوف يقوم بتقييم نوعية نومك من خلال مراقبة مستويات الأكسجين في الدم، وتم تصنيفها وفقا لمعيار 5 ATM للحماية من الماء أثناء أداء تمارين السباحة.

وتتوفر ساعة Oppo Watch SE للبيع عبر متجر أوبو في الصين بسعر 140 دولارًا (أي ما يعادل 4333 جنيهًا مصريًا).