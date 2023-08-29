أوبو تكشف رسميا عن هاتفها القابل للطي Find N3 Flip

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية للتو الجيل التالي من هاتفها القابل للطي الشهير Find N2 Flip، وهو طراز أوبو Find N3 Flip.

يأتي الجيل الجديد من الهاتف مع بعض التحسينات على لغة التصميم إلى جانب مواصفات أكثر قوة، إليك في السطور التالية كافة تفاصيل جهاز أوبو الجديد.

تفاصيل مواصفات Oppo Find N3 Flip

يتبع هاتف Find N3 Flip لغة تصميم مختلفة عن الجيل السابق عليه، مع شاشة الغطاء مستطيلة الشكل على غرار N2 Flip ولكنه يحصل على جزيرة كاميرا دائرية جديدة تضم ثلاث عدسات كاميرا تحمل علامة Hasselblad الشهيرة وفي الأسفل نجد إضاءة فلاش LED.

يتميز الجانب الأيمن من الجهاز بزر الطاقة الذي يحتوي على مستشعر بصمة الأصابع، وزر التحكم في مستوى الصوت، مع شريط تمرير التنبيه على الجانب الأيسر.

Oppo

استخدمت العلامة التجارية “أوبو” آلية مفصلات جديدة تسمى "Seiko Pseudo-cone Hinge"، ستكون أقوى من الجيل القديم، وتزعم أوبو أنه تم اختبار الجهاز عن طريق طيه 600000 دون أي ضرر أو تلفيات وبالتالي المفصلات الجديدة تضمن لك العمر الطويل للجهاز مع طيه دون تجعد أو مشاكل.

علاوة على ذلك، تعمل المفصلة أيضًا بشكل طبيعي في الظروف القاسية من 20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية. من حيث الأبعاد، يبلغ قياس الجهاز 166.4 ملم × 75.8 ملم × 7.79 ملم عندما يكون مفتوحًا، بينما تبلغ أبعاده 85.5 ملم × 75.8 ملم × 16.45 ملم عند الطي.

فيما يتعلق بالشاشة والعرض، يأتي الجهاز بشاشة AMOLED، داخلية حجم 6.80 بوصة وشاشة خارجية AMOLED، حجم 3.26 بوصة.

و تتميز الشاشة الداخلية بدقة 2520 × 1080 بكسل، و كثافة بكسلات 403 نقطة في البوصة، مع ذروة سطوع 1600 شمعة في المتر المربع. توفر الشاشة الخارجية دقة رؤية 720 × 382 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، وذروة سطوع 900 شمعة.

تستخدم كلا الشاشتين تقنية AMOLED، حيث تدعم الشاشة الداخلية تصميمًا مرنًا، ومعدل تحديث متكيف يتراوح من 1 إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 240 هرتز.

Oppo

المعالج والأداء

يتم تشغيل جهاز أوبو الجديد بواسطة معالج من "ميدياتك" شريحة Dimensity 9200 ثماني النواة، والذي يحتوي مع وحدة معالجة الرسوميات الجرافيك Mali-G715 MP11. تبلغ سرعة وحدة المعالجة المركزية 3.05 جيجا هرتز. تتضمن خيارات التخزين 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x مقترنة بسعة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0. كما يحزم الجهاز بطارية تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 44 وات.

واجهة المستخدم ColorOS 13.2 المستندة في عملها على نظام التشغيل أندرويد 13، وبالنسبة لخيارات الاتصال المتاحة للجهاز فهو بالطبع يدعم شبكات الجيل الخامي 5G، إلى جانب معايير Wi-Fi المختلفة، بما في ذلك Wi-Fi 7 (802.11be)، وWi-Fi 6 (802.11ax)، وWi-Fi 5 (802.11ac)، و802.11a/b/g. كما يحتوي على تقنية Bluetooth 5.3 التي تدعم برامج ترميز الصوت المختلفة مثل SBC وAAC وaptX وaptX HD وLDAC وLHDC كما يحتوي الجهاز على NFC، إلى جانب إمكانيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية المختلفة مثل Beidou وGPS وGLONASS وGALILEO وQZSS.

الكاميرات

يأتي مع إعداد كاميرات ثلاثية، الرئيسية من سوني Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل (مع دعم التثبيت البصري OIS)، وكاميرا مقربة من سوني IMX709 بدقة 32 ميجابكسل مع دعم التركيز البؤري التلقائي، وكاميرا سوني IMX581 فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل في اللوحة الخلفية أيضا، تدعم هذه الكاميرات أوضاعًا مختلفة، بما في ذلك التكبير البصري 2x والتكبير الرقمي 20x والمشهد الليلي وتسجيل الفيديو والمزيد. الكاميرا السيلفي الأمامية عدسة سوني IMX709 بدقة 32 ميجابكسل مع أوضاع كاميرا متعددة أيضًا.

فيما يتعلق بقدرات تسجيل الفيديو، يمكن للكاميرا الخلفية تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية و30 إطارًا في الثانية، وفيديو بدقة 720 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية و30 إطارًا في الثانية. بينما يمكن للكاميرا السيلفي تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وفيديو بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، إلى جانب وجود خاصية تصوير مقاطع الفيديو بتقنية مضاد للاهتزاز وتصوير فواصل زمنية.

التسعير والتوافر

يبدأ سعر OPPO Find N3 Flip من 6799 يوان صيني (932 دولارًا) للتكوين الأساسي ونقطة الدخول للمنتج، الذي يوفر 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من التخزين. هناك أيضًا خيار بسعة تخزينية تبلغ 512 جيجابايت، ويبلغ سعر هذا الإصدار 7599 يوان صيني (1042 دولارًا) وسيكون متاحا للشراء بدءًا من 8 سبتمبر القادم.