هاتف محدودي الدخل القادم من أوبو.. كل ما تريد معرفته عن Oppo A38

تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاق هاتف جديد مناسب للشباب ومحدودي الدخل خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث حصل الهاتف على عدد من شهادات الاعتماد مثل TDRA وSIRIM وNBTC وGCF.

وبحسب تقرير من موقع Gizmochina فإن أوبو ستطلق قريبا هاتف Oppo A38 مع شاشة مميزة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.56 بوصة، مع دقة 1612 × 720 بكسل، توفر جودة عرض +HD مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، ودعم 16.7 مليون لون، مع تصنيف IP54 .

وسيقدم هاتف أوبو Oppo A38 كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثانوية بدقة 2 ميجابكسل مزودة بفتحة عدسة f/2.4، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيحتوي هاتف أوبو Oppo A38 على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، ويستخدم منفذ شحن من نوع USB-C للشحن ونقل البيانات، مع فتحات بطاقة Nano-SIM المزدوجة، وفتحة بطاقة microSD للتخزين القابل للتوسيع، ويحتفظ بمقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم.

وتشمل خيارات الاتصال Bluetooth 5.3 وNFC وWi-Fi 5، بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم خدمات الموقع المختلفة مثل QZSS وAGPS وGLONASS وGPS وBeidou وGalileo.

وسيعمل هاتف أوبو Oppo A38 بمعالج من نوع Helio G80 من شركة MediaTek ، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام، سعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية كبيرة تبلغ 128 جيجابايت. يعمل على نظام التشغيل Android 13، مع واجهة السوفت وير ColorOS 13.

ومن المتوقع أن يتوفر هاتف أوبو Oppo A38 بسعر 159 يورو للسوق الأوروبية مع نسخة بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، مع ألوان الأسود والذهبي، كما سيتم إطلاقه في معظم الأسواق العالمية.