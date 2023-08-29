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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 4 آلاف جنيه.. أرخص موبايل أوبو لمحدودي الدخل في السوق

هاتف أوبو Oppo A16K
هاتف أوبو Oppo A16K

يشكل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية ضغطا كبيرا على راغبي الشراء في الفترة الأخيرة، نظرا للارتفاع المستمر الذي تواجهه صناعة الهواتف، ويعد اختيار هاتف ذكي بسعر رخيص مع مواصفات جيدة لمحدودي الدخل عملية صعبة بعض الشيء.

 

وتوفر عدد من الشركات من سامسونج وشامي وأوبو عددا من الهواتف الذكية التي تناسب محدودي الدخل والشباب، حيث يعد هاتف Oppo A16K من شركة أوبو واحد من هذه الهواتف التي توفر مواصفات مميزة مع سعر رخيص للغاية.     

 

وجاء هاتف أوبو Oppo A16K بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، بالإضافة إلى "نوتش" على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية. 

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo A16K كاميرا خلفية أحادية بمستشعر بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا أمامية تأتي بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مع ألوان الأزرق، والأبيض، والأسود.  

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A16K على بطارية بقوة 4230 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ شحن microUSB، مع شريحة SIM مزدوجة وWi-Fi 5، والبلوتوث 4.2، ونظام تحديد المواقع GPS، مع منفذ بقياس 3.5 ملميتر لسماعات الرأس.

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo A16K بمعالج من نوع Helio G35 من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية يدعم  4G VoLTE ، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد .

 

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A16K في السوق المصري بسعر يبدأ من 4 آلاف و 80 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

 

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