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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

في حدود 5 آلاف جنيه.. أرخص هواتف أوبو بمصر

هواتف أوبو (صورة
هواتف أوبو (صورة أرشيفية)

تمتلك شركة أوبو Oppo، محفظة رائعة من الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، والتي تأتي مخصصة لمحدودى الدخل، وتستهدف الشباب بشكل كبير، فإذا كنت ممن يبحثون عن هاتف ذكي بسعر رخيص يناسب قدراتك المادية، سنستعرض لك في هذه المقالة أرخص 5 هواتف أوبو في مصر.

أرخص 5 هواتف أوبو في مصر


1. هاتف أوبو Oppo A17:

 

يتوفر هاتف أوبو Oppo A17 في السوق المصري بسعر يبدأ من 4985 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.56 بوصة، بدقة 720 × 1612 بكسل، ويأتي مع كاميرا خلفية بدقة 50 + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

 

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ويعمل هاتف أوبو Oppo A17 بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G35، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

Oppo A17

2. هاتف أوبو Oppo A55:


يتوفر هاتف أوبو Oppo A55 في السوق المصري بسعر يبدأ من 5700 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.51 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل، ويأتي مع كاميرا خلفية بدقة 50 + 2 + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A55، بمعالج ميدياتك من نوع Helio G35، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

Oppo A55

 

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3. هاتف أوبو Oppo A16K:
 

يتوفر هاتف أوبو Oppo A16K، في السوق المصري بسعر يبدأ من 5200 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.52 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل، ويأتي مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A16K، بمعالج ميدياتك من نوع Helio G35، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 أو 3 أو 4 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 32 أو 128 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 4230 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

Oppo A16K


4. هاتف أوبو Oppo A17k:


يتوفر هاتف أوبو Oppo A17k، في السوق المصري بسعر يبدأ من 4298 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.56 بوصة، بدقة 720 × 1612 بكسل، ويأتي مع كاميرا خلفية بدقة 8ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A17k، بمعالج ميدياتك من نوع Helio G35، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

Oppo A17k

5. هاتف أوبو Oppo A16:
 

يتوفر هاتف أوبو Oppo A16، في السوق المصري بسعر يبدأ من 4699 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.52 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل، ويأتي مع كاميرا خلفية بدقة 13 + 2 + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A16 بمعالج ميدياتك من نوع Helio G35، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة بسعة 32 أو 64 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

Oppo A16
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