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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 5 آلاف جنيه.. أرخص 5 موبايلات في السوق المصري

هواتف ذكية
هواتف ذكية

يبحث الجميع من عشاق الهواتف الذكية عن هاتف ذكي بسعر رخيص يناسب قدراتهم المادية، ولكن ذات إمكانات جيدة تلبي الاحتياجات الخاصة بهم، لذا إذا كنت ترغب في شراء هاتف ذكي جديد، سنستعرض لك في هذه المقالة أرخص 5 موبايلات في السوق المصري في حدود 5 آلاف جنيه، والتي تتميز بكونها ذات سعر رخيص مناسبة للشباب ومحدودي الدخل.

أرخص 5 موبايلات في السوق المصري في حدود 5 آلاف جنيه


تشمل قائمة الهواتف الاقتصادية العديد من الأجهزة المتاحة في السوق المصري في حدود 5 آلاف جنيه، فإذا كنت قد اتخذت قرارا بشراء موبايل جديد في هذه الفئة السعرية المتوسطة، سنستعرض لك فيما يلي أرخص 5 موبايلات في السوق المصري في حدود 5 آلاف جنيه، مما يساعدك على توفير الوقت والجهد في البحث عن الهاتف الأنسب لك.


أرخص 5 موبايلات في السوق المصري في حدود 5 آلاف جنيه يمكنك شرائها في 2022

1. هاتف شاومي ريدمي 10C:

يتميز هاتف شاومي ريدمي 10C، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.71 بوصة، وبجودة +FHD، ويعمل الهاتف بواسطة كوالكوم ميدياتك من نوع Snapdragon 680 ، ويمتاز بكاميرا خلفية رباعية بدقة 50 + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية ممتازة بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة شحن 18 وات، ويتوفر مقابل سعر حوالي 5050 جنيه مصري لنسخة بسعة 4+ 64 جيجابايت.

شاومي ريدمي 10C

2. هاتف أوبو OPPO A17:


يتميز هاتف أوبو OPPO A17، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة HD، ويأتي مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 2 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويمتاز الهاتف بأداء جيد بفضل معالج ميدياتك ثماني النواة من نوع Helio G35، وبطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير ويتوفر هاتف OPPO A17 مقابل سعر حوالي 5175 جنيه، لنسخة بسعة 4 + 64 جيجابايت.

OPPO A17

3. هاتف سامسونج Galaxy A03:
 

يمتاز هاتف سامسونج Galaxy A03، بشاشة من نوع TFT  LCD بقياس 6.5 بوصة وبجودة +HD ، ويعمل بواسطة معالج من نوع Helio P35، ويتمتع بكاميرا خلفية رباعية بدقة 13 + 2 + 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ويحزم بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة شحن 10 وات، ويتوفر مقابل سعر 5000 جنيه مصري لنسخة 4+ 128  جيجابايت.

Galaxy A03

4. هاتف ريلمي C21Y:

يتميز هاتف ريلمي C21Y، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصة، ويعمل الهاتف بواسطة كوالكوم ميدياتك من نوع Unisoc T610، ويمتاز بكاميرا خلفية رباعية بدقة 13 + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية ممتازة بقوة 5000 مللي أمبير، ويتوفر مقابل سعر حوالي 5030 جنيه مصري لنسخة بسعة 4+ 64 جيجابايت.

ريلمي C21Y

5. هاتف سامسونج Galaxy A04s:


يمتاز هاتف سامسونج Galaxy A04s، بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.5 بوصة وبجودة +HD ، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ويعمل بواسطة معالج من نوع Exynos 850، ويتمتع بكاميرا خلفية بدقة 50 + 2 + 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ويحزم بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة شحن 15 وات، ويتوفر مقابل سعر 5148 جنيه مصري لنسخة 4+ 64 جيجابايت.

سامسونج Galaxy A04s
هاتف ذكي الهواتف الذكية أرخص موبايلات هواتف بـ5 آلاف جنيه هواتف في حدود 5

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