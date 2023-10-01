هاتف Xiaomi 13 من شاومي يتلقي نظام أندرويد 14

تختبر شركة شاومي Xiaomi الصينية، حاليا، الإصدار المستقر من واجهة المستخدم التابعة لها MIUI 15 والمستندة على نظام التشغيل أندرويد 14 من جوجل لهاتف Xiaomi 13.

ووفقا لتقرير جديد صادر عن Xiaomiui، يأتي ذلك بعد أسبوع من تعليق شاومي تطوير واجهة المستخدم MIUI 14 للعديد من الهواتف الذكية، بما في ذلك سلسلة Xiaomi 13.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تقوم شاومي حاليا باختبار إصدار MIUI 15 “MIUI-V15.0.0.1.UMCCNXM” للجهاز، حيث يتم استخدام هذا الإصدار لتحسين تجربة المستخدم وإصلاح المشكلات المحتملة والمزيد.

تعتمد واجهة شاومي الجديدة MIUI 15 على أحدث نظام تشغيل Android 14 من جوجل ومن المتوقع أن يقدم تجربة مستخدم جديدة لأجهزة شاومي، وهو يركز على تحسين الأمان وتحسين الأداء وتحسين واجهة المستخدم.

ومن المقرر أيضا أن تطلق شاومي التحديث المستقر MIUI 15 لهاتفي Xiaomi 13 Ultra وRedmi K60 Pro، خلال الأيام القليلة المقبلة، يشير هذا إلى أن شاومي تحرز تقدما في تطوير MIUI 15، ومن المحتمل أن يتم إصدار التحديث المستقر لمزيد من أجهزتها في الأشهر المقبلة.

Xiaomi 13

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13

يتميز هاتف شاومي Xiaomi 13، بشاشة بقياس 6.36 بوصة من نوع AMOLED، بدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث متكيف 1-120 هرتز في الثانية، وتدعم الشاشة لتقنيات + HDR10، و Dolby Vision، وتتميز الشاشة بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus.

وجاء هاتف شاومي Xiaomi 13، بإعداد كاميرا ثلاثي، يضم مستشعرا أساسيا من نوع IMX707 بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS، متصل بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 10 ميجابكسل مع ميزة HDR، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل هاتف شاومي Xiaomi 13، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 والمطور من قبل شركة كوالكوم الأمريكية، بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات Adreno 740.

ويأتي المعالج مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0 .

ويحزم هاتف شاومي Xiaomi 13، بطارية تبلغ قوتها 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 67 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.