شاومي تحطم الجميع.. موبايل بإمكانات الفلاجشيب وسعر الفئة المتوسطة

قامت شركة شاومي Xiaomi، خلال الأسبوع الماضي، بالكشف عن أحدث هواتف Redmi، والتي تأتي ضمن سلسلة Redmi Note 13 في الصين، وتتضمن المجموعة ثلاثة نماذج، منها إصدار قياسي واثنان من طرازات pro.

وزودت شاومي هذه الهواتف الجديدة مع ترقيات مهمة لأجهزة Redmi، حيث يرفع جهاز Redmi Note 13 Pro Plus، على وجه الخصوص، مستوى مواصفات أجهزة Redmi Note، متوسطة الفئة إلى ميزات الهواتف الرائدة.

لذا يعد هاتف شاومي الجديد Redmi Note 13 Pro Plus هاتفا ذكيا متميزا بأسعار معقولة، فهو يأتي مقابل سعر 275 دولار (أي ما يعادل 8450 جنيه مصري).

مميزات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 13 Pro Plus

1. تصميم بسيط وجذاب:

يتميز هاتف شاومي الجديد Redmi Note 13 Pro Plus بشاشة منحنية في الأمام ولوحة منحنية في الخلف، تأتي اللوحة الخلفية بنموذجين إما من الزجاج أو الجلد النباتي، تأتي المتغيرات الزجاجية باللونين الأسود والأبيض الأنيق، بينما تتميز نسخة الجلد النباتي بلمسة نهائية بأربعة ألوان.

وتقع جميع الكاميرات الخلفية الثلاث داخل جزيزة خاصة بها، بينما تم وضع مصباح LED أعلى اللوحة الخلفية بشكل منفصل وعلامة Redmi التجارية الموجودة أسفله على الجانب الأيمن من الكاميرات، ويتم فصل هذه العناصر الثلاثة بخطوط، تستخدم شاومي خطوطا مماثلة لفصل الكاميرات الفردية في سلسلة Xiaomi 13 وسلسلة Xiaomi 12.

وعلاوة على ذلك، تم تجهيز الجزء الأمامي من الجهاز بشاشة منحنية، تحتوي هذه الشاشة على ثقب مركزي وحواف صغيرة في كل مكان، وتوجد مفاتيح الطاقة ومستوى الصوت موجودة على الجانب الأيمن من الجهاز، حيث يوجد منفذ USB من النوع C وفتحة بطاقة SIM في الأسفل.

Redmi Note 13 Pro Plus

2. شاشة منحنية:

يعد Redmi Note 13 Pro Plus أول هاتف من سلسلة Redmi Note يصل بشاشة منحنية، تحتوي على لوحة OLED مقاس 6.67 بوصة تتميز بمادة الإنارة C7، توفر الشاشة 12 بت دقة 1.5K تبلغ دقتها 2712 × 1220 بكسل، وهي الأولى من نوعها لهاتف سلسلة Redmi Note.

وكما تحتوي الشاشة على 446 نقطة في البوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات اللمس الفوري 2160 هرتز، وحتى تعتيم PWM 1920 هرتز لحماية العين، يمكن للشاشة أن تزيد عن 100% من مساحة الألوان DCI-P3، كما يمكنها تشغيل محتوى HDR10+ وDolby Vision، وأخيرا، تحتوي الشاشة أيضا على مستشعر بصمة الإصبع مدمج أسفلها، وهو الأول من نوعه لجهاز Redmi Note، يمكن استخدام هذا المستشعر لقياس معدل ضربات القلب.

Redmi Note 13 Pro Plus

3. ميزات متميزة متنوعة:

يعد Redmi Note 13 Pro Plus أول هاتف Redmi Note على الإطلاق يحصل على تصنيف IP68، وبالتالي فإن الهاتف مقاوما للغبار والماء، يمكن أن يستمر تحت عمق 1.5 متر من المياه العذبة لمدة 30 دقيقة.

وعلاوة على ذلك، فهو يتميز بنسخة مخصصة من مستشعر الكاميرا Samsung ISOCELL HP3 بدقة 200 ميجابكسل، يدعم هذا المستشعر مقاس 1 / 1.4 بوصة تقنية OIS وهو مقترن بعدسة ALD مطلية مضادة للوهج.

وبصرف النظر عن معيار الشحن الخاص بشركة شاومي بقدرة 120 وات، يدعم الهاتف أيضا منفذ USB PD 3.0 و2.0، حتى أنه يأتي مزودا بشاحن GaN بالإضافة إلى كابل USB من النوع C على الوجهين.