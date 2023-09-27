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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص من iPhone 15.. شاومي تطلق سلسلة Xiaomi 13T بإمكانات جبارة

Xiaomi 13T
Xiaomi 13T

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية لصناعة الهواتف الذكية، عن  سلسلة Xiaomi 13T، من خلال حدث خاص أقامته في العاصمة الألمانية برلين، والتي تتميز بتصميم جذاب ومواصفات متطورة، وميزة لمقاومة الماء والغبار الأول من نوعها في عائلة T.

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13T

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ينبض بداخل هاتف شاومي الجديد Xiaomi 13T، معالج ميدياتك الأحدث Dimensity 8200-Ultra، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5، تبلغ سعتها 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

 

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ويتميز هاتف شاومي Xiaomi 13T، بشاشة منحنية من نوع LTPO OLED، بقياس 6.67 بوصة، بجودة عرض Full HD+ ، وبدقة 1440 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، تدعم مستوى سطوع قدره 2600 شمعة في المتر المربع، محمية بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

وتروج الشركة الصينية للهاتف الذكي الجديد Xiaomi 13T، من خلال كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل تدعم قنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل أيضا، مع عدسة فائقة العرض بدقة 12 ميجابكسل، وذلك بالإضافة إلى كاميرا سيلفي مميزة بدقة 20 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

Xiaomi 13T

وتدعي شاومي أن نظام الكاميرا لديه قدرات تصويرية محسنة، يمكن للمستخدمين اختيار مظهر Leica Authentic Look، الذي يهدف إلى إعادة إنتاج الألوان على نحو واقعي، أو Leica Vibrant Look للحصول على بعض اللمسات الإضافية في اللقطات.

ويحزم هاتف شاومي الرائد Xiaomi 13T، ببطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 67 وات، عبر منفذ شحن USB -C، يمكنه شحن الهاتف بالكامل في غصون 42 دقيقة فقط.

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi 13T، في 3 ألوان هي: الأخضر والأسود والأزرق، للبيع في أوروبا مقابل سعر حوالى 650 يورو (أى ما يعادل حوالي 21 ألف و 200 جنيه).

Xiaomi 13T

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro

يتميز هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro، بشاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، من نوع OLED، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5.

ويتم تشغيل هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro، بواسطة معالج من نوع Dimensity 9200+، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من نوع  UFS 4.0.

ويتمتع هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بعدسة بدقة 50 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

Xiaomi 13T Pro

ويحزم هاتف Xiaomi 13T Pro، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 100% في حوالي 19 دقيقة فقط.

وتشمل المواصفات المتبقية بهاتف شاومي Xiaomi 13T Pro، وجود مكبرات صوت استريو مزدوجة، ومستشعر بصمات الأصابع على الإطار الجانبي للأمان البيومترى، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ومنفذ شحن USB C، وتقنية Dolby Atmos، كما يدعم الهاتفين مقاومة الماء وفقا لمعيار IP53، ويتم تشغيل كلا الهاتفين بواسطة واجهة المستخدم  MIUI 14، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro، في 3 ألوان هي: الأخضر والأسود والأزرق، للبيع في أوروبا مقابل سعر حوالى 800 يورو (أى ما يعادل حوالي 26 ألف و 100 جنيه).

Xiaomi 13T Pro
شاومي سلسلة Xiaomi 13T Xiaomi 13T Xiaomi 13T Pro شاومي 13T

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