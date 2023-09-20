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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حصريا.. هذه الهواتف من شاومي تتلقي أندرويد 14

أندرويد 14
أندرويد 14

لم تصدر جوجل Google بعد الإصدار المستقر من نظام التشغيل Android 14، ولكن لم تنتظر شاومي الإصدار النهائي حيث تعمل الشركة الآن على توفير الإصدار التجريبي لمجموعة من هواتفها مع تحديث واجهة المستخدم MIUI 14 المستند إلى Android 14.

وبجسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، طرحت شاومي الإصدار التجريبي من Android 14، لهواتف Xiaomi 13 وXiaomi 13 Pro وXiaomi 12T، لكن الإصدار التجريبي المستقر هو إلى حد كبير الخطوة الأخيرة قبل طرحه على نطاق واسع.

 

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ويحمل التحديث الخاص بـ هواتف Xiaomi 13 وXiaomi 13 Pro، والذي يحمل رقم الإصدار 14.2.0 UMCMIXM وMIUI 14.0.2.0 UMBMIXM، على التوالي، ويبلغ حجم تنزيله 5.4 جيجابايت مع تحميل التصحيح الأمني ​​لشهر أغسطس مسبقا، من ناحية أخرى، يحصل Xiaomi 12T على النحديث من خلال الإصدار 14.0.4.0 UMQMIXM.

وكانت هواتف Xiaomi 13 و13 Pro و12T قد حصلت على الإصدار التجريبي المستقر لواجهة المستخدم الجديدة في الصين منذ شهر تقريبا، لذلك من المتوقع أن يصل الإصدار العالمي من MIUI 14 قريبا، نظرا لتصميم شاومي على دفع أحدث البرامج في أسرع وقت ممكن، ربما لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تقوم الشركة بدفع ROM العالمي المستقر بعد فترة وجيزة من الظهور الرسمي لنظام Android 14.

مواصفات Xiaomi 13 Pro

يتميز هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro، بشاشة منحنية كبيرة الحجم بقياس 6.73 بوصة، دقة 3200 × 1440 بكسل، تدعم معدل تحديث تكيفي من 1 لـ 120 هرتز في الثانية، وكثافة بكسلات تصل حتى 522 بكسل.

يمتاز هاتف Xiaomi 13 Pro، بهيكل منحني مصنوع من السيراميك ثلاثي الأبعاد، محمى بطبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus لكلا من الواجهة الأمامية والخلفية، مع إطار من الألومنيوم، تبلغ أبعاده 162.9×  74.6 × 8.4 مليميتر، ويزن حوالى 229 جراما.


يتمتع هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، تضم ثلاث مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل، توفر كاميرا رئيسية واسعة الزاوية بحجم 1 بوصة، وأخرى telephoto للتكبير البصري حتى 3.2×، والثالثة فائقة الإتساع بزاوية رؤية 120 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

يتم تشغيل هاتف Xiaomi 13 Pro، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 8 Gen 2، والمطور من قبل شركة كوالكوم الأمريكية، بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

يحزم هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro، بطارية بسعة 4820 مللى أمبير في الساعة، والتي تدعم العمل مع الشحن السلكي الخارق بقدرة 120 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غصون 19 دقيقة فقط.

شاومي Android 14 MIUI 14 Xiaomi 13 أندرويد 14

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