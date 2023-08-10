3 هواتف من شاومي تحصل على أندرويد 14.. إليك القائمة الكاملة

من المتوقع أن تصدر شركة جوجل Google، الإصدار المستقر من نظام التشغيل أندرويد 14 هذا الشهر، وبعدها، سيقوم شركاء الشركة الأصليون والمصنّعون للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، بطرح الإصدار الجديد من برامجهم المستندة إلى أحدث إصدار من Android.
وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تعتزم شركة شاومي الصينية Xiaomi، اتباع نفس النهج في طرح أندرويد 14 لهواتفها، حيث من المتوقع الإعلان عن واجهة المستخدم الجديدة MIUI 15 في حدث ستقيمه الشركة في 14 أغسطس القادم، وذلك بعد أن اختبرت الشركة أحدث إصدارات MIUI التي تعمل بنظام Android 14 على على مجموعة من أجهزتها داخل الصين.
والآن، تم رصد أحدث إصدارات MIUI العالمية القائمة على نظام التشغيل أندرويد 14 على خادم شاومي، مما يعني أن عملاقة التقنية الصينية تخطط لإطلاق واجهة المستخدم الجديدة لمجموعة من طرازاتها في الأسواق الدولية.
ووفقا لمجتمع أخبار شاومي Xiaomiui، أعدت الشركة الصينية تصميمات MIUI العالمية القائمة على نظام أندرويد 14، لإصداراتها الأحدث من الهواتف الذكية من بينها هاتف Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro و Xiaomi 13T، على الرغم من أن إصدار أندرويد هو الأحدث، إلا أن واجهة المستخدم MIUI 14 لا تزال غير محدثة.
ورصدت الشركة هذه البنيات على خادم شاومي الرسمي، على الأجهزة التي تحمل أرقام الإصدارات التالية:
Xiaomi 13 – MIUI-V14.0.0.1.UMCMIXM
Xiaomi 13 Pro – MIUI-V14.0.0.1.UMBMIXM
Xiaomi 12T – MIUI-V14.0.0.1.ULQMIXM
هواتف شاومي المؤهلة للحصول على أندرويد 14
وقد كشفت التقارير السابقة، القائمة الكاملة لأجهزة شاومي المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 14 والتي جاءت كالتالي:
أجهزة شاومي
Xiaomi 13/13 Pro/13 Lite/13 Ultra
Xiaomi 12T/12T Pro
Xiaomi 12S/12S Pro/12S Ultra/12 Lite
Xiaomi 12/12 Pro
Xiaomi Mix Fold 2
Xiaomi Civi 3
Xiaomi Civi 2
Xiaomi Civi 1S
Xiaomi Pad 6/6 Pro
أجهزة ريدمي
Xiaomi Redmi K60/K60E/K60 Pro
Xiaomi Redmi K50i/K50 Ultra
Xiaomi Redmi K50 Gaming
Xiaomi Redmi K50/Pro
Xiaomi Redmi K40S
Xiaomi Redmi Note 12S/12/12 Turbo/12 Pro Speed
Xiaomi Redmi Note 12T Pro (unreleased)
Xiaomi Redmi Note Discovery/12 Pro/Pro+
Xiaomi Redmi Note 11R
Xiaomi Redmi Note 11T Pro/Pro+
أجهزة بوكو
Poco X5/X5 Pro
Poco M5
Poco M4
Poco F5/F5 Pro
Poco F4/F4 GT
Poco X4 5G
Poco X4 GT
Poco C55
Poco C51