هاتف Galaxy A54 من سامسونج يتلقي أندرويد 14

أطلقت شركة سامسونج Samsung، واجهة المستخدم الخاصة بها One UI 6 Beta المستندة إلى نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 14 منذ شهر تقريبا، واليوم طرحت هذا الإصدار التجريبي لأحدث هواتفها Galaxy A54.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمكن لمستخدمي هواتف سامسونج للمهتمين بتجربة أحدث إصدار من نظام التشغيل Android 14، التسجيل في برنامج One UI 6 Beta من تطبيق عضوية سامسونج Samsung Members على هاتف Galaxy A54، بمجرد القبول يمكنهم تثبيت التحديث التجريبي One UI 6.0 من خلال التوجه إلى قائمة تحديث برامج الإعدادات بالهاتف.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A54

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A54، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية وتدعم تقنية HDR10+.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy A54، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A54، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Exynos 1380، وهو مطور من قبل شركة سامسونج بدقة تصنيع 5 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بسعة تخزين داخلية بدقة 128 أو 256 جيجابايت، والتي يمكن أن تصل إلى 1 تيرابايت، عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy A54، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، وتجد الإشارة إلى أن التحديث التجريبي من One UI 6.0 يتوفر لهاتف Galaxy A54 حاليا في كوريا الجنوبية، ولكن من المفترض أن تحصل عليه الأسواق الأخرى قريبا.