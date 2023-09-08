عيب خطير في سامسونج Galaxy Watch 6 يتسبب في سقوط الساعة

أجرت شركة سامسونج Samsung، بعض الترقيات على سلسلة ساعات Galaxy Watch 6 الذكية هذا العام، بما في ذلك إضافة إطار دوار للملاحة وآلية جديدة لربط الحزام تسمى "نظام النقرة الواحدة".

وفي السابق، كان على مستخدمي ساعات Galaxy Watch 6، سحب دبوس لتوصيل الحزام على المعصم أو فصله، ولكن أصبح الأجهزة القابلة للارتداء تستخدم زرا بدلاً من ذلك، وهذا يجعل تغيير الأشرطة أسهل وأسرع، كما أن النظام الجديد متوافق أيضًا مع الساعات الذكية القديمة.

ولكن وفقا لما ذكره موقع "gizmochina"، أبلغ بعض مالكي سلسلة ساعات Galaxy Watch 6 من سامسونج أن أسورة الساعة الجديدة يمكنها أن تنفصل عن طريق الخطأ، كما أوضح موقع “Sammobile”، المتخصص بأخبار سامسونج، أن منشور الشكوى نال اهتماما كبيرا على موقع Reddit، حيث أشار المستخدمون إلى أن آلية الحزام الجديدة بنقرة واحدة في سلسلة Galaxy Watch 6 تعد عيبا في تصميم الساعة.

Galaxy Watch 6

عيوب تصميم حزام ساعة سامسونج Galaxy Watch 6

بالنسبة للمستخدمين الذين يعانون من عظام معصم بارزة، يمكن الضغط على زر التحرير السريع للحزام الجديد عن طريق الخطأ، مما يتسبب في فصل الحزام عن الساعة، وقد أدى ذلك إلى سقوط بعض الساعات من معصمي الأشخاص، خاصة أثناء ممارسة الرياضة.

ويظهر مقطع فيديو منشور على موقع يوتيوب، كيف يمكن الضغط على زر التحرير السريع بواسطة عظمة المعصم، خاصة إذا تم ارتداء الساعة بشكل مريح وفي مستوى منخفض من عظمة المعصم.

واقترح بعض المستخدمين ضرورة ارتداء ساعة سامسونج الجديدة فوق عظمة المعصم، لكن آخرين يقولون إن هذا ليس ممكنا أو مريحا عند ارتداء الساعة لمدة طويلة أيضا.

ولم تعلق سامسونج بعد على هذه المشكلة، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكن للمستخدمين القيام بها لمنع ساعاتهم من السقوط، أحدهما هو ارتداء الساعة بشكل فضفاض، مما يقلل من احتمالية الضغط على زر التحرير السريع، أو استخدام حزام مختلف مع آلية تعتمد على الدبوس، لحسن الحظ، يمكنك استخدام حزام الإصدار السابق من سامسونج Galaxy Watch 5 لأنه ماوافق مع ساعات Watch 6 أيضا.

وإذا كنت تخطط لشراء ساعة Galaxy Watch 6، فقد يكون من الجيد تجربة الساعة في متجر فعلي قبل شرائها، سيعطيك هذا فرصة لاختبار آلية الحزام الجديدة ومعرفة ما إذا كانت مريحة لك أم لا.