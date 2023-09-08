عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عيب خطير في سامسونج Galaxy Watch 6 يتسبب في سقوط الساعة

ساعة سامسونج Galaxy
ساعة سامسونج Galaxy Watch 6

أجرت شركة سامسونج Samsung، بعض الترقيات على سلسلة ساعات Galaxy Watch 6 الذكية هذا العام، بما في ذلك إضافة إطار دوار للملاحة وآلية جديدة لربط الحزام تسمى "نظام النقرة الواحدة".

وفي السابق، كان على مستخدمي ساعات Galaxy Watch 6، سحب دبوس لتوصيل الحزام على المعصم أو فصله، ولكن أصبح الأجهزة القابلة للارتداء  تستخدم زرا بدلاً من ذلك، وهذا يجعل تغيير الأشرطة أسهل وأسرع، كما أن النظام الجديد متوافق أيضًا مع الساعات الذكية القديمة.

 

سامسونج تصدم عشاقها وتسقط دعمها عن أشهر هواتف Note

يعمل بالذكاء الاصطناعي.. سامسونج تطلق تلفزيون عملاق بدقة 8K

 

 

ولكن وفقا لما ذكره موقع "gizmochina"، أبلغ بعض مالكي سلسلة ساعات Galaxy Watch 6 من سامسونج أن أسورة الساعة الجديدة يمكنها أن تنفصل عن طريق الخطأ، كما أوضح موقع “Sammobile”، المتخصص بأخبار سامسونج، أن منشور الشكوى نال اهتماما كبيرا على موقع  Reddit، حيث أشار المستخدمون إلى أن آلية الحزام الجديدة بنقرة واحدة في سلسلة Galaxy Watch 6 تعد عيبا في تصميم الساعة.

Galaxy Watch 6

عيوب تصميم حزام ساعة سامسونج Galaxy Watch 6

بالنسبة للمستخدمين الذين يعانون من عظام معصم بارزة، يمكن الضغط على زر التحرير السريع للحزام الجديد عن طريق الخطأ، مما يتسبب في فصل الحزام عن الساعة، وقد أدى ذلك إلى سقوط بعض الساعات من معصمي الأشخاص، خاصة أثناء ممارسة الرياضة.

ويظهر مقطع فيديو منشور على موقع يوتيوب، كيف يمكن الضغط على زر التحرير السريع بواسطة عظمة المعصم، خاصة إذا تم ارتداء الساعة بشكل مريح وفي مستوى منخفض من عظمة المعصم.

واقترح بعض المستخدمين ضرورة ارتداء ساعة سامسونج الجديدة فوق عظمة المعصم، لكن آخرين يقولون إن هذا ليس ممكنا أو مريحا عند ارتداء الساعة لمدة طويلة أيضا.

ولم تعلق سامسونج بعد على هذه المشكلة، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكن للمستخدمين القيام بها لمنع ساعاتهم من السقوط، أحدهما هو ارتداء الساعة بشكل فضفاض، مما يقلل من احتمالية الضغط على زر التحرير السريع، أو استخدام حزام مختلف مع آلية تعتمد على الدبوس، لحسن الحظ، يمكنك استخدام حزام الإصدار السابق من سامسونج Galaxy Watch 5 لأنه ماوافق مع ساعات Watch 6 أيضا.

وإذا كنت تخطط لشراء ساعة Galaxy Watch 6، فقد يكون من الجيد تجربة الساعة في متجر فعلي قبل شرائها، سيعطيك هذا فرصة لاختبار آلية الحزام الجديدة ومعرفة ما إذا كانت مريحة لك أم لا.

سامسونج ساعة سامسونج Galaxy Watch 6 ساعات Galaxy Watch 6 ساعة Galaxy Watch 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

سليمان يعلن عن أول صفقات الزمالك حال فوزه برئاسة النادي

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

بعد السيول المفاجئة باليونان|الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن استحمام الجمعة؟ .. لجنة الفتوى توضح

بعد تأجيل محاكمة مرتضي منصور لمرضه .. عقوبات رادعة احذر

موضوعات متعلقة

أيهما أفضل Galaxy Z Flip 5 أم Find N3 Flip|مقارنة هتعرفك الفرق

برامات 16 جيجابايت.. هواوي تستعد لطرح موبايل خارق بسعر خيالي

بكاميرا 50 ميجابكسل.. ريلمي تطلق أرخص هواتف 5G

أخيرا.. صور وفيديوهات HD على واتساب | الطريقة هنا

سامسونج تصدم عشاقها وتسقط دعمها عن أشهر هواتف Note

رسميا.. الصين تحظر استخدام هواتف آيفون iPhone

يعمل بالذكاء الاصطناعي.. سامسونج تطلق تلفزيون عملاق بدقة 8K

موزيلا تحذر: السيارات الحديثة تتجسس عليكم وتسمعكم

ترشيحاتنا

نشر صور فاضحة لها| أميرة ضحية جديدة للابتزاز الإلكتروني.. تزوجت من محام شهير بالبحيرة.. شاهد

طلب غير متوقع.. عمرو وردة يصدم استقلال طهران قبل التوقيع

المنتخب المصري للجمباز يحصد 3 ميداليات في بطولة رومانيا

جيش الاحتلال يجري مناورة عسكرية في إيلات

نظام عالمي جديد للتحكم في البشر.. حقيقة مشروع الشعاع الأزرق

الليلة.. مصر تواجه كينيا بثمن نهائي بطولة أفريقيا لرجال الطائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| طبية تكشف كارثة عن أسباب فوران الزيت..مفاجأة غير متوقعة عن ماء الجبنة

الاسباب وطرق التعامل .. علامة تؤكد إصابة التفاح مصاب بالصدأ

توأم يحقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا لسبب غير متوقع.. شاهد

فيديو

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ