يعمل بالذكاء الاصطناعي.. سامسونج تطلق تلفزيون عملاق بدقة 8K

كشفت سامسونج Samsung، عن تلفزيون ذكي جديد من فئة QN990C Neo QLED بقياس 98 بوصة، وهو يعد أكبر تلفاز للشركة بدقة 8K.

وبحسب ما ذكره موقع "engadget"، يتميز تلفزيون سامسونج الجديد QN990C Neo QLED بدقة 8K، بشاشة كبيرة بقياس 98 بوصة، تتكون من مصابيح Quantum Mini LED والتي توفر وحدات LED فائقة الصغر لإنتاج أكثر من مليار لون، ويستخدم التلفاز معالج مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة أي محتوى تشاهده بجودة تصل إلى 8K.

سامسونج تكشف عن تلفزيون ذكي بدقة 8K



وجهزت سامسونج التلفزيون الجديد، بشاشة مضادة للتوهج وتقنية Ultra Viewing Angle، والتي تقول سامسونج إنها ستسمح لك برؤية ما يحدث من أي زاوية دون الحاجة إلى حجب الضوء.

تلفزيون سامسونج الجديد QN990C Neo QLED بدقة 8K

وقد تم تصميم هيكل التلفزيون بتصميم معدني بالكامل بزاوية 360 درجة ويحتوي على حامل جداري رفيع لمنح التلفزيون مظهرا أكثر التصاقا بالحائط، أما بالنسبة لجودة الصوت، فإن تلفزيون Class 8K الجديد بقياس 98 بوصة مزود بتقنية Dolby Atmos وتقنية تتبع الصوت التي تعمل على تحليل الحركة في المحتوى المعروض.

ولم تكشف سامسونج عن سعر التلفزيون الجديد بقياس 98 بوصة، إلا أنه من المتوقع أن يكون في حدود 10000 دولارٍ أمريكي (أي ما يعادل 309 ألف و488 جنيه مصري).

تلفزيون سامسونج الجديد QN990C Neo QLED بدقة 8K

وسعرت سامسونج تلفزيون Neo QLED 8K بقياس 65 بوصة، بسعر 5000 دولار (أي ما يعادل 154 ألف و744 جنيه مصري)، وإصدار بقياس 75 بوصة، بسعر 6300 دولار ()، والطراز بقياس 85 بوصة بسعر 8000 دولار (أي ما يعادل 247 ألف و590 جنيه مصري).

وفي المقابل، تبدأ أسعار أجهزة تلفزيون Neo QLED 4K من 1200 دولار (أي ما يعادل 37 ألف و130 جنيه مصري)، ولا تزال تقدم ميزات مثل Quantum Mini LEDs وDolby Atmos.