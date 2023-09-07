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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تصدم عشاقها وتسقط دعمها عن أشهر هواتف Note

Galaxy Note 10
Galaxy Note 10

أعلنت شركة سامسونج Samsung، رسميا إسقاط دعمها عن بعض إصدارات سلسلة Note القديمة، فإذا كنت لا تزال تستخدم أي من هواتف Galaxy Note 10 وNote 10+، فربما قد يكون الوقت حان للحصول على هاتف جديد حيث قررت الشركة الكورية إنهاء الدعم بشكل رسمي عن هذه الهواتف.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5google"، قامت سامسونج بتحسين الجداول الزمنية للدعم بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكن الأجهزة القديمة لم تحصل جميعها على نفس المستوى من التحديثات الموسعة، لهذا السبب، قامت عملاقة التقنية الكورية بإيقاف دعمها عن Galaxy Note 10 وNote 10+ رسميا، مع انتهاء التحديثات اعتبارا من هذا الشهر.

 

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سامسونج تسقط دعمها عن سلسلة هواتف Galaxy Note 10

وكانت سامسونج قد أطلقت هاتفي Galaxy Note 10 وNote 10+ في أغسطس من عام 2019 وكانا بمثابة تحول كبير جدا في السلسلة، حيث قامت الشركة بتقيم تشكيلة Note 10 إلى نوعين مختلفين، أحدهما عبارة عن فئة ذات تكلفة معقولة والآخر عبارة عن جهاز أكثر تكلفة يتماشى مع الإصدارات السابقة.

وفي كلتا الإصداراين، تخلت سامسونج مع سلسلة Note 10، عن الميزات القديمة مثل فتحة بطاقة microSD، وعلى مدار أربع سنوات اعتادت سامسونج إطلاق تحديثات أمنية دورية لهاتفي Galaxy Note 10 كل 3 أشهر.

وكانت سامسونج قد أطلقت هاتفي Galaxy Note 10 وNote 10+ بنظام Android 9، ومنذ ذلك الحين قامت بتحديث كلا الجهازين حني نظام التشغيل Android 12. خلال العام الماضي، تم تحديث السلسلة أيضا بتصحيحات الأمان، لكن Android 13 لم يصل لهذه التشكيلة أبدا، حيث لن تحصل هواتف جالاكسي Note 10 على أي تحديثات أمنية أو تحديثات أندرويد بعد الآن.

الجدير بالذكر أن شركة سامسونج أعلنت في أواخر عام 2022، عن أنها سوف توقف إنتاج أحد أفضل وأشهر هواتفها الذكية حيث أوقفت عملاق الهواتف الكورية إنتاج سلسلة Galaxy Note بشكل رسمي من أجل إطلاق إصدار مخصص ضمت تشكيلتها الرائدة Galaxy S.

وبدءا من تشكيلة Galaxy S، أصبحت تضم هذه الفئة الرائدة على بديل لهاتف Galaxy Note، حيث صممت سامسونج هاتفها الرائد Galaxy S22 Ultra، على غرار أجهزة "نوت" فهو يتميز بشاشة كبيرة مسطحة الشكل ومدعومة بقلم إلكتروني مع فتحة تم تخصيصها له أسفل الهاتف، وتزويده بالمزيد من التقنيات الخاصة بهواتف Note.

سامسونج سلسلة NOTE Galaxy Note 10 هواتف Galaxy Note 10 جالاكسي نوت 10 دعم سامسونج

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