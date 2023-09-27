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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ملوك الفلاجشيب.. من الأقوى شاومي 13 أم iPhone 15؟

شاومي 13 و iPhone
شاومي 13 و iPhone 15

لطالما كانت آبل Apple، شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، مهتمة بالجماليات المتميزة والأداء عالي المستوى والنظام البيئي السلس، ومن ناحية أخرى، قامت شركة شاومي Xiaomi، القادمة من الصين، ببناء إمبراطوريتها على تقديم المواصفات المتطورة بجزء صغير من سعر منافسيها، مع هاتفي شاومي 13 وiPhone 15، قدمت كلا العلامتين التجاريتين أفضل ما لديهما، ولكن كيف يتنافسان مع بعضهما البعض؟.

 

مقارنة بين شاومي 13 و iPhone 15

التصميم

يعد iPhone 15 من آبل هاتفا رائدا لسنوات من تطور التصميم، مع الاحتفاظ بالجزء الخلفي الزجاجي والإطار المصنوع من الألومنيوم، فإنه ينضح بشعور بالفخامة، إن التغييرات الطفيفة في الأبعاد والشق الموجود دائما يمنحه إحساسا مألوفا وجديدا، ويعد الجهاز بمثابة شهادة على إيمان شركة آبل بالأناقة البسيطة.

 

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ومع ذلك، يقدم شاومي 13 وجهة نظر مختلفة، فهو يأتي بتصميم أثقل قليلا وذو ملمس أكثر قوة، فهو يعطي الأولوية للمتانة إلى جانب الجماليات، يبلغ وزنه 185 جراما، مما يجعل الجهاز يبدو كبيرا في متناول اليد.

كلا الهاتفين حاصلان على شهادة IP68، مما يضمن أنهما قادران على على البقاء في الماء لمدة 30 دقيقة، لكن فلسفات التصميم الخاصة بهما تلبي احتياجات الجماهير المختلفة.

iPhone 15

الشاشة

غالبا ما تكون شاشة العرض هي نقطة التفاعل الأولى للمستخدمين، تعد شاشة AMOLED بقياس 6.36 بوصة الخاصة بهاتف شاومي 13، متعة بصرية كبيرة، الألوان تبرز، والأسود عميق، والتجربة الشاملة غامرة.

بينما يوفر هاتف iPhone 15 من آبل، المزود بشاشة Super Retina XDR OLED، دقة أعلى قليلا، وهذا يضمن أنه سواء كنت تقوم بتحرير صورة، أو مشاهدة فيلم، أو ببساطة التمرير عبر صفحة ويب، فإن كل التفاصيل واضحة ونقية.

الأداء

في قلب هذه الأجهزة تكمن معالجات قوية، يتم تشغيل هاتف شاومي 13، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، وهو أحد أقوى المعالجات في عالم هواتف أندرويد، فسواء كنت تلعب أو تقوم بمهام متعددة أو تقوم بتشغيل تطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد، فإن هاتف Xiaomi 13 يعدك بتجربة خالية من التأخير، خاصة مع وجود ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 جيجابايت تدعمها.

و توفر واجهة MIUI الخاصة بشركة شاومي، والتي تعتمد على نظام التشغيل أندرويد، مزيدًا من التخصيص والمرونة، وتلبي احتياجات أولئك الذين يحبون تخصيص المزيد من الخيارات.


يقدم هاتف iPhone 15 من آبل، المزود بشريحة A16 Bionic، تجربة سلسة، تكمن براعة آبل في تكاملها بين الأجهزة والبرامج، ولا يعد iPhone 15 استثناء، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، فهو يقدم أداء سلس وفعالويوفر نظام التشغيل iOS من آبل، بنظامه البيئي المغلق، تجربة سلسة عبر الأجهزة.

شاومي 13

الكاميرا

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، أصبحت الكاميرات أكثر من مجرد ميزة؛ إنها ضرورة، يضمن إعداد الكاميرا الثلاثية في هاتف Xiaomi 13، المزود بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، أن تكون كل لقطة مفصلة ونابضة بالحياة. تعد الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل نعمة لمحبي صور السيلفي، فهي تعد بوضوح لا يمكن أن يضاهيه سوى القليل.

ويقدم هاتف iPhone 15 من آبل، بنظام الكاميرا المزدوجة، نهجا مختلفا، يضمن المستشعر الأساسي بدقة 48 ميجابكسل، جنبا إلى جنب مع نظام معالجة الصور من آبل، أن تكون الصور واضحة ونابضة بالحياة وواقعية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، على الرغم من أنها أقل دقة مقارنة بهاتف شاومي، إلا أنها تتفوق بفضل تحسينات برامج آبل.

البطارية

يتفوق هاتف شاومي 13 في قسم البطاريات، بفضل بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة وإمكانية الشحن السريع المذهلة بقدرة 67 وات، كما تعد أيضا بإعادة الشحن السريع بقدرة 67 وات، على الرغم من أن iPhone 15 متحفظ بشأن سعة البطارية الدقيقة، إلا أنه معروف بتحسينه، مما يضمن استخداما لمدة يوم.

السعر

بينما يبدأ سعر iPhone 15 عالميا من 900 دولار (أي ما يعادل 27900 جنيه مصري)، تقدم شاومي هواتفها الرائدة بسعر أكثر تنافسية، هذه القدرة على تحمل التكاليف، إلى جانب المواصفات المتطورة، تجعل من هاتف شاومي 13، خيارا مقنعا للكثيرين فهو يتوفر عالميا مقابل سعر 663 دولار (أي ما يعادل 20400 جنيه مصري)، يعد كلا الهاتفين تحفة فنية في حد ذاتها، وسواء كنت ستختار هاتف آبل أو هاتف شاومي فهناك شيء واحد مؤكد أنك ستستمتع بتجربة هاتف ذكي بمواصفات عالية المستوى.

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