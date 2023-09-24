عرض ميتفوتش.. خصم مغرى على شاومي ريدمي نوت 11 في مصر

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خصم 13% على هاتف شاومي ريدمي نوت 11

حصل هاتف شاومي ريدمي نوت 11، على خصم ضخم على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 8125 جنيه مصري، أما سعر الهاتف بعد الخصم فأصبح 7000 جنيه مصري، شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 1125 جنيه مصري، بنسبة الخصم تصل 13%، ويتوفر الإصدار العالمي من هاتف شاومي ريدمي نوت 11، ثنائي الشريحة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، باللون الرمادي الداكن.

خصم 13% على هاتف شاومي ريدمي نوت 11

مواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 11



يتميز هاتف شاومي ريدمي نوت 11، بشاشة كبيرة بقياس 6.43 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومحمية بزجاج Gorilla Glass 3.

ويتم تشغيل هاتف شاومي ريدمي نوت 11، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 680، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الرابع 4G، ويأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

ويتمتع هاتف شاومي ريدمي نوت 11، بكاميرا خليفة رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 مياجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويحزم هاتف شاومي ريدمي نوت 11، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 100% في حوالي 60 دقيقة فقط.

وتشمل المواصفات المتبقية بهاتف شاومي ريدمي نوت 11، وجود مكبرات صوت استريو، ومستشعر بصمات الأصابع على الإطار الجانبي للأمان البيومترى، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ومنفذ شحن USB C، وتقنية Dolby Atmos، كما يدعم الهاتف مقاومة الماء وفقا لمعيار IP53.