بـ8800 جنيه.. شاومي تطلق ساعة ذكية بمواصفات فائقة

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن ساعتها الذكية الأحدث Xiaomi Watch 2 Pro، والتي تأتي مع بعض الميزات البارزة، كما أنها تعمل بنظام تشغيل Google Wear على واجهة البرنامج.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتم تشغيل ساعة شاومي الجديدة Xiaomi Watch 2 Pro بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon W5 + Gen 1، وتحتوي على شاشة من نوع AMOLED كبيرة، وتتميز الساعة الذكية بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ومزود بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass.



مواصفات ساعة شاومي Xiaomi Watch 2 Pro

تتميز ساعة شاومي Xiaomi Watch 2 Pro بتصميم متميز بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ وتاج دوار على الجانب، ويتميز القرص المستدير بشاشة من نوع AMOLED بقياس 1.43 بوصة، وبدقة 466 × 466 بكسل وكثافة بكسلات تبلغ 326 بكسل لكل بوصة، مع إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ بقياس 46 ملم، وتاج رقمي.

Xiaomi Watch 2 Pro

وتحت الغطاء، يتم تشغيل ساعة شاومي Xiaomi Watch 2 Pro، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon W5+ Gen 1، المقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

وتعمل ساعة Watch 2 Pro بنظام التشغيل Wear OS، فهو عبارة عن طبقات بواسطة منصة MIUI الخاصة بشركة شاومي، يتمتع الجهاز القابل للارتداء بإمكانية الوصول إلى ميزات مثل متجر جوجل بلاي Play Store وخرائط جوجل ومحفظة جوجل وميزة الدفع بدون تلامس من عبر تقنية NFC.

وتدعم ساعة شاومي Xiaomi Watch 2 Pro الذكية مجموعة واسعة من الوظائف مكونة من 150 وضعا رياضيا مختلفا، إلى جانب ميزات مثل مراقبة تخطيط القلب وتتبع معدل ضربات القلب ومراقبة درجة حرارة الجسم وتتبع النوم.

Xiaomi Watch 2 Pro

وتقدم هذه الساعة الذكية مجموعة كبيرة من المزايا، ومنها تحليل تكوين الجسم والنظام العالمي لتحديد المواقع العالمي المزدوج التردد، إلى جانب إصدار LTE، يسمح لمرتدي الساعة بتلقي واستقبال المكالمات والرسائل النصية والبقاء على اتصال حتى دون هاتف ذكي مقترن.

وكما تدعم الساعة الذكية حليل تكوين الجسم لمعرفة نسبة الدهون في الجسم وكتلة العضلات، علاوة على ذلك، ستتيح لك Xiaomi Watch 2 Pro أيضا إجراء المكالمات الصوتية وإرسال رسائل نصية من خلال دعم اتصال LTE، وتدعم الساعة تصنيف مقاومة للماء يصل وفقا لمعيار 5 ATM، وتقنية الـ Bluetooth، وGNSS مزدوج النطاق، والمزيد.

Xiaomi Watch 2 Pro

وتأتي الساعة مزودة بوظيفة الشاشة العاملة دائما و 20 وجها للساعة مثبتا سابقا، وتحزم ساعة Xiaomi Watch 2 Pro، بطارية بسعة 495 مللي أمبير في الساعة، وتدعي شاومي أن عمر البطارية يدوم لأيام يصل حتي 65 ساعة من الاستخدام المنتظم.

ويبلغ سعر نسخة Wi-Fi من Xiaomi Watch 2 Pro حوالي 285 دولار (أي ما يعادل 8800 جنيه مصري)، في حين سيكلف متغير LTE حوالى 348 دولار (أي ما يعادل 10700 جنيه مصري).