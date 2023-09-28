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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 50 ميجابكسل.. أقوى موبايل من شاومي يكتسح الأسواق

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13T

كشفت شركة شاومي الصينية، عن عائلة Xiaomi 13T، والتي تتميز بمواصفات مميزة تجعلها من أفضل هواتف أندرويد، ومنافسا قويا لهواتف آيفون من آبل وجلاكسي من سامسونج.


سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13T


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف شاومي الجديد Xiaomi 13T، بشاشة منحنية من نوع LTPO OLED، بقياس 6.67 بوصة، بجودة عرض Full HD+، وبدقة 1440 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

 

 

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سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13T

وزودت شاومي، هاتف Xiaomi 13T، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل أيضا، مع عدسة فائقة العرض بدقة 12 ميجابكسل، وذلك بالإضافة إلى كاميرا سيلفي مميزة بدقة 20 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13T

ويتم تشغيل هاتف شاومي Xiaomi 13T، بواسطة معالج ميدياتك الأحدث Dimensity 8200-Ultra، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5، تبلغ سعتها 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13T

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi 13T، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 67 وات، عبر منفذ شحن USB -C، يمكنه شحن الهاتف بالكامل في غصون 42 دقيقة فقط.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13T

سعر هاتف شاومي Xiaomi 13T

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi 13T، في 3 ألوان هي: الأخضر والأسود والأزرق، مقابل سعر يبدأ من 650 يورو (أى ما يعادل حوالي 21 ألف و 200 جنيه) للنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13T
شاومي Xiaomi 13T شاومي 13T سعر شاومي 13T Xiaomi

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