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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انتهز الفرصة.. خصم 14% على أحدث موبايلات شاومي للفئة المتوسطة

هاتف شاومي ريدمي
هاتف شاومي ريدمي 12

تمتلك شركة شاومي مجموعة رائعة من هواتف ريدمي الذكية في مصر، ولحسن الحظ، حصل أحدث هواتف ريدمي، والذي ينطلق تحت اسم ريدمي 12، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية في مصر.

خصم 14% على هاتف شاومي ريدمي 12


ويتوفر هاتف شاومي ريدمي 12، مع تخفيض هائل على موقع للبيع أونلاين في مصر، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي مع خصما يصل إلى 14% عن السعر الأصلى للهاتف.

 

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يبلغ سعر هاتف شاومي ريدمي 12، قبل الخصم 8999 جنيها مصريا، أما سعر الهاتف بعد الخصم أصبح 7699 جنيها مصريا شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف حوالى 1300 جنيه مصري، ويتوفر جوال شاومي ريدمي نوت 12، داخل العرض بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ثنائي الشريحة ويدعم تقنية 4G، إصدار عالمي باللون الفضي.

خصم 14 % على هاتف شاومي ريدمي 12

مواصفات هاتف شاومي ريدمي 12

يأتي هاتف شاومي ريدمي نوت 12، مع شاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بطيقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 3.

وجاء هاتف شاومي ريدمي نوت 12، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل هاتف شاومي ريدمي نوت 12، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 4 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع  UFS 2.2.

ويمتاز هاتف شاومي ريدمي نوت 12، ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 50% في حوالي 22 دقيقة فقط.

خصم 14 % على هاتف شاومي ريدمي 12
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