أندرويد 14 يصل أحدث هواتف سامسونج Galaxy Z

أتاحت شركة سامسونج Samsung، الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم One UI 6، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14، لأحدث إصدارات سلسلة Galaxy Z الرائدة.

وحسب موقع "gsmarena" التقني، حصل كلا من هاتفي سامسونج القابلان للطي Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Z Flip 5، على الإصدار التجريبي من برنامج One UI 6، المبني على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 14.

وقالت سامسونج إنه يجب على مالكى أجهزة Fold 5 أو Flip 5 التسجيل في الإصدار التجريبي من برنامج One UI 6، عبر تطبيق Samsung Members للاستمتاع بمزايا أندرويد 14 الجديدة.

وتطرح سامسونج الإصدار التجريبي من برنامج One UI 6، لأجهزة Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Z Flip 5، في الولايات المتحدة والهند في الوقت الحالي.

Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Z Flip 5

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5



ويتميز هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بشاشة داخلية من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 7.6 بوصة، وبدقة 2176 × 1812 بكسل، مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز، وشاشة خارجية بقياس 6.2 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، بدقة 2316 × 904 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويتمتع هاتف Galaxy Z Fold 5، بهيكل مصنوع من الألومنيوم المصفح ويتميز بزجاج Gorilla Glass Victus 2 على شاشة الغطاء واللوحة الخلفية، يبلغ سمكه عن فتح الجهاز 6.1 ملميتر، وعند طويه يصبح بسمك 13.4 ملميتر ويبلغ وزنه 253 جراما.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، المصمم خصيصا لتشكيلة جلاكسي، ويعمل الهاتف مع واجهة المستخدم One UI 5.1.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بطارية بقوة 4400 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، يتمتع الهاتف مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 + 50 + 10 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل مثبتة في الشاشة الخارجية، وكاميرا أخرى بدقة 4 ميجابكسل في الشاشة الداخلية.

ويقترن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، ويدعم الهاتف مقاومة الماء وفق معيار IPX8، الذي يجعله قادرا على الصمود تحت الماء بعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5 في مصر، مقابل سعر حوالى 68999 جنيه مصرى.