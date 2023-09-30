عرض جبار.. خصم 52% على تابلت سامسونج جالاكسي تاب A7 لايت

تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملاءها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل خلال فترة الصيف.



خصم 52% على سامسونج جالاكسي تاب A7 لايت

لحسن الحظ، حصل أحد أجهزة سامسونج اللوحية، والذي ينطلق تحت اسم جالاكسي تاب A7 لايت، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في الامارات.

ويقدم موقع التجارة الإلكترونية خصمًا مغريًا على تابلت سامسونج جالاكسي تاب A7 لايت، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين في الإمارات، ويقدم الموقع خصمًا يصل إلى 52% عن السعر الأصلى للجهاز.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من تابلت جالاكسي تاب A7 لايت، بسعة 3 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت، مع دعم لتقنية 4G LTE، باللون الرمادي، في الإمارات مقابل سعر 379 درهمًا إماراتيًا بدلًا من 799 درهمًا إماراتيًا.

خصم 52% على سامسونج جالاكسي تاب A7 لايت

مواصفات سامسونج جالاكسي تاب A7 لايت



يتميز تابلت سامسونج جالاكسي تاب A7 لايت، بشاشة من نوع TFT LCD، بقياس 8.7 بوصة، وبدقة 1340 × 800 بكسل، مع كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، تدعم دقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى مكبرات صوت ستريو عبر Dolby Atmos.

ويعمل تابلت سامسونج جالاكسي تاب A7 لايت، بمعالج ميدياتك من نوع Helio P22T، ويقترن بمعالج رسوميات من نوع PowerVR GE8320، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 و 3 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 و 64 جيجابايت، بالإضافة إلى بطاقة توسعة microSD.

ويحزم تابلت سامسونج جالاكسي تاب A7 لايت، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0، وتقنية GPS.