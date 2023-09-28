أفضل موبايلات سامسونج.. خصم تاريخي لأول مرة على جالاكسي S22 ألترا

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خصم 50% على جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا

لحسن الحظ، حصل جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، على خصم ضخم على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 5099 درهما إماراتيا، أما سعر الهاتف بعد الخصم فأصبح 2540 درهما إماراتيا، شاملا ضريبة القيمة المضافة.



وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 2559 درهما إماراتيا، بنسبة الخصم تصل لـ 50%، ويتوفر الإصدار العالمي من جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، ثنائي الشريحة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، يدعم تقنية الجيل الخامس باللون الأخضر الداكن.

خصم 50% على جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا في الإمارات

مواصفات جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا



يتميز جوال سامسونج الرائد جالاكسي S22 ألترا، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تبلغ دقتها 1440 × 3080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

زودت سامسونج جوال جالاكسي S22 ألترا، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرتين بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا بزواية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل.

ويحتوي جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات.

وبالنسبة للتصميم، يأتي جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بتصميم أنيق بدون حواف من كلا الجانبين، مع إطار من المعدن وغطاء خلفي من زجاجي محمي بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus+ لمقاومة الخدوش والصدمات، تبلغ أبعاد الهاتف 163.3 × 77.9 × 8.9 ملميتر، ويزن حوالي 228 جراما.