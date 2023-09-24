الحق العرض.. خصم 2955 جنيها على أوبو Reno 8T في مصر

تمتلك شركة أوبو مجموعة رائعة من هواتف Reno الذكية في مصر، ولحسن الحظ، حصل إحدي هواتف رينو، والذي ينطلق تحت اسم Reno 8T 5G، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية في مصر.

خصم 18 % على هاتف أوبو Reno 8T 5G

يتوفر هاتف أوبو Reno 8T 5G، مع تخفيض هائل على موقع للبيع أونلاين في مصر، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي مع خصما يصل إلى 2955 جنيها مصريا أقل من السعر الأساسي للهاتف.

ولحسن الحظ يتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف أوبو Reno 8T 5G، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، باللون الأسود، في مصر، مقابل سعر حوالي 13045 جنيه مصري، بدلا من 16000 جنيه مصري.

خصم 18 % على هاتف أوبو Reno 8T 5G

مواصفات هاتف أوبو Reno 8T 5G

يتميز هاتف أوبو Reno 8T 5G، بشاشة منحنية من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بدقة FullHD + تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومحمية بطبقة حماية زجاجية من نوع "Asahi Glass AGC DT-Star2".

ويأتي هاتف أوبو Reno 8T 5G، مع كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما مخصص للصور الماكرو والآخر لبيانات العمق، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يضم الهاتف مستشعرا بدقة 32 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Reno 8T 5G، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، والمطور من قبل شركة كوالكوم الأمريكية، بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، ويعمل الهاتف على نظام تشغيل أندرويد 13 مباشرة من العلبة مع واجهة "أوبو" التقليدية من إصدار ColorOS 13.

ويحزم هاتف أوبو Reno 8T 5G، بطارية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غصون 44 دقيقة.

ويتميز هاتف أوبو Reno 8 T 5G، بماسح ضوئي لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة، ومنفذ شحن من نوع USB Type-C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ودعم تقنية الدفع الإلكتروني "NFC"، واتصال "Bluetooth v5.1".