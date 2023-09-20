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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخصم كبير.. عرض مذهل على هاتف أوبو A55 في مصر

عرض مغر على هاتف
عرض مغر على هاتف أوبو A55

تقدّم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملاءها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل خلال فترة الصيف.

عرض مغر على هاتف أوبو A55

حصل أحد هواتف أوبو الذكية، والذي ينطلق تحت اسم Oppo A55 في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر.

 

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ويقدم موقع التجارة الإلكترونية خصما مغريا على هاتف أوبو Oppo A55، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين في مصر، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 18% عن سعر الجهاز الأساسي يصل إلى 1361.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف أوبو Oppo A55، بسعة 4 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع دعم لشبكات الجيل الرابع 4G، باللون الأسود اللامع، في مصر بعد الخصم مقابل سعر حوالي 5970 جنيها مصريا، بدلا من 7331 جنيها مصريا.

عرض مغر على هاتف أوبو A55

مواصفات هاتف أوبو Oppo A55

يأتي هاتف أوبو Oppo A55، بتصميم شبابي أنيق يضم شاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.51 بوصة، تتميز بجودة عرض HD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A55، بواسطة معالج مقبول ضمن الفئة السعرية، والذي يأتي من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G35، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، كما يحتوي الهاتف على فتحة مخصصة لبطاقة microSD، والتي ستسمح بتوسيع مساحة التخزين لما يصل إلى 1 تيرابايت.

ويتمتع هاتف أوبو Oppo A55، بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، مزودة بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر بتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب ذلك، تحتوي الواجهة الأمامية بالهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف أوبو Oppo A55، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، وبالنسبة للبرامج فإن الهاتف يأتي مع واجهة المستخدم الجديدة من أوبو ColorOS 13، والمعتمدة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 13.

ويتميز هاتف أوبو Oppo A55، بمكبرات صوت ستيريو مزدوجة ويأتي مع تقنية Dirac لتحسين نقاء الصوت العالي، ويأتي أيضا مزودا بماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الإطار الجانبي للهاتف، كما يدعم ميزة فتح الوجه للمصادقة، وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف دعم تقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وشبكات Wi-Fi 802.

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